Tennis - Maria Sharapova parla della sua squalifica ed attacca l’ITF : “Sono cresciuta come persona - ma ho appreso da internet le novità per il 2018” : Maria Sharapova dalle colonne della testata tedesca “Bild” ha tracciato il bilancio del 2017, anno che l’ha vista rientrare alle gare dopo la lunga squalifica inflittale, parlando delle emozioni provate. La Tennista russa poi ha attaccato l’ITF circa le novità previste per la stagione che sta per avere inizio. L’ex numero uno al mondo ha affermato di essere “sempre stata forte. È così che mi hanno visto e ...

Tennis - primi forfait per il 2018 : Wawrinka e Raonic out ad Abu Dhabi : Il 2018 del Tennis non è ancora cominciato, ma già bisogna fare i conti con i primi forfait. Stan Wawrinka e Milos Raonic non parteciperanno al Mubadala World Tennis Championship , esibizione che apre ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : il calendario completo. Programma - orari - tv e tutti i partecipanti : Spetterà all’ormai tradizionale appuntamento della Hopman Cup dare il via alla stagione 2018 del Tennis mondiale. Il famoso torneo a squadre miste, che si disputerà in Australia a Perth dal 30 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, animerà la scena dando indicazioni utili anche in funzione del primo Slam dell’anno, ovvero gli Australian Open 2018, previsti dal 15 al 28 gennaio 2018. Sono già note le otto squadre che prenderanno parte alla ...

Tennis - Australian Open 2018 : la entry-list degli italiani. Tutti i nostri portacolori al via a Melbourne : Dal 15 al 28 gennaio il Tennis tornerà protagonista grazie al primo Slam del 2018, gli Australian Open in programma a Melbourne (Australia). Ebbene, a partire da mercoledì 10 gennaio, avranno inizio le qualificazioni che riserveranno ai partecipanti i restanti pass per il main draw. Saranno 9 i Tennisti italiani presenti nelle entry-list: Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Matteo Berrettini, Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso, Stefano ...

Tennis : Nadal - un calendario 'alla Federer' per il 2018 : ... anche su consiglio del suo nuovo staff composto da Carlos Moya e Francis Roig: i troppi cambi di superficie, infatti, solleciterebbero troppo le articolazioni del numero 1 del mondo. Il possibile ...

Tennis - a breve si ricomincia! I primi tornei tra fine 2017 e inizio 2018. Tutti gli appuntamenti e le stelle da seguire : Sono il numero 1 e il numero 2 del mondo e l'attenzione sarà inevitabilmente su di loro: saranno in grado di ripetersi? Entrambi cominceranno la stagione a fine 2017, con due impegni non ufficiali: ...

Tennis - a breve si ricomincia! I primi tornei tra fine 2017 e inizio 2018. Tutti gli appuntamenti e le stelle da seguire : La stagione di Tennis sta per prendere il via. Trascorse le feste natalizie sarà tempo di rituffarsi in campo per un’altra entusiasmante annata. Il via ufficiale sarà dato addirittura a fine 2017. Proprio il 31 dicembre, infatti, cominceranno i tornei di Brisbane (sia ATP che WTA) e Shenzhen (solo donne), seguiti il giorno successivo da Doha e Pune (uomini) e Auckland (donne). Si comincia già a fare sul serio perché poi sarà la volta di ...

Tennis - Calendario 2018 : tutte le date e i tornei della stagione. Il programma e gli appuntamenti Atp e Wta : Archiviata la stagione 2017, il Tennis è già pronto per ripartire. La pausa invernale sta già volgendo al termine. Sia ATP che WTA torneranno in campo già prima del 2018, il 31 dicembre per la precisione, quando si inizierà a giocare a Brisbane e Shenzhen. La prima parte di stagione si svolgerà Down Under, perché culminerà con il primo Slam della stagione, l’Australian Open (15-28 gennaio). Dopo la trasferta sul cemento nordamericano sarà ...

Tennis - Australian Open 2018 : Victoria Azarenka ha ricevuto una wild card per il tabellone principale : Victoria Azarenka ha ricevuto una wild card per il tabellone principale degli Australian Open 2018. La notizia è giunta proprio da Melbourne. La bielorussa, scivolata fino al numero 210 del ranking WTA, era la grande assente nella entry list del primo Slam dell’anno pubblicata la scorsa settimana. Vika, infatti, dopo la nascita del figlio Leo, era tornata all’azione nel corso del 2017 ma dopo Wimbledon non ha praticamente messo più ...

Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup 2018 - i risultati della terza giornata : Lunedì 11 dicembre 2017 si sono disputati due incontri dei gironi di qualificazione della quinta edizione della Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup. L'articolo Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup 2018, i risultati della terza giornata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tennis - Australian Open 2018 : le entry list. Sei gli azzurri in tabellone. Roberta Vinci fuori di poco : Manca poco alla fine dell’anno ma per il Tennis è già tempo di pensare alla stagione 2018. Nella mattinata di oggi sono state rilasciate le entry list dell’Australian Open, il primo Slam del prossimo anno (15-28 gennaio), ovvero l’elenco dei giocatori che hanno accesso al tabellone principale. La classifica presa in considerazione è stata quella di lunedì 4 dicembre, ma i ranking sono comunque fermi da qualche settimana, ovvero ...

Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup 2018 - i risultati della seconda giornata : Al termine di tre incontri molto combattuti, Legance si è imposta per 3 – 0 sullo Studio De Castiglione Guaineri. L'articolo Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup 2018, i risultati della seconda giornata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tennis - rischio di sovrapposizione tra le finali di Wimbledon e dei Mondiali di calcio del 2018 : C’è il rischio concreto che le prossime finali del singolare maschile di Wimbledon e quella dei Mondiali di calcio in Russia possano sovrapporsi. Nonostante infatti le pressioni della BBC, uno dei principali sponsor e partner del Major nonché detentrice dei diritti di trasmissione di entrambi gli eventi menzionati, l’All England Club non è tornato sulle proprie decisioni decidendo di non anticipare l’orario dell’atto ...

Tennis - è già Fedal 2018 : Federer vuole il bis a Melbourne. Rafa : 'Non inseguo i 19 Slam di Roger' : Il quotidiano spagnolo ha così interrogato il numero 1 del mondo in vista della prossima stagione, in cui l'obiettivo resta il solito degli ultimi anni, ovvero battere Roger Federer: "Guardo me ...