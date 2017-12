Tendenza tartan : un classico dell’abbigliamento maschile : Il tartan è un cult della moda maschile, da sempre sinonimo di eleganza e classicità, non passa stagione senza che gli stilisti sfornino nuove proposte sul tema. Per questo autunno-inverno, per esempio, Dsquared2 utilizza il tessuto tartan per realizzare l’accessorio di punta della propria collezione, uno zaino con tasche e dettagli in pelle; J.W. Anderson, direttore creativo di Loewe punta su accessori classici come la sciarpa in ...