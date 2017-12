Tagli al budget Onu | Usa se ne vantano promettendone altri

Fed - Powell cauto alla sua prima uscita : fino a 3 anni per Tagli o budget : L'andamento dell'economia Usa sostiene una stretta monetaria il mese prossimo' , ha affermato, specificando che 'L'economia crescerà intorno al 2,5% quest'anno e la disoccupazione può scendere ancora'...

Tagli al budget - niente madrina ma il Torino Film Festival è per veri cinefili : Nonostante un Tagli o al budget di circa 300 mila euro rispetto allo scorso anno il Torino Film Festival presenterà una selezione di pellicole di altissima qualità destinate ai veri amanti del cinema.

Euro resiste sopra $1 - 18. Dollaro in rialzo - Senato Usa approva budget - più vicino ok a Taglio tasse : L'Euro ritraccia dal massimo in una settimana testato ieri nei confronti del Dollaro, e alle 7.45 ora italiana cede -0,36% a $1,1809.