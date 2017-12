Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 si divideranno la serata del lunedì negli Usa | le

The Flash 4 - Arrow 6 - Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 in onda a febbraio su Mediaset : la programmazione fa infuriare i fan : Colpo di scena signori: The Flash 4, Arrow 6, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 saranno in onda in Italia a partire da febbraio ma, a quando pare, Mediaset ha deciso di rinunciare alla prima serata di Italia1. Chi ha seguito le serie sulla rete giovane di casa Mediaset sa bene che, da una prima serata dedicata proprio agli eroi DC/The CW siamo passati al sabato pomeriggio per via degli ascolti non molto alti e quest'anno le cose potrebbero ...

Primo trailer di Crisis on Earth-X : Arrow - Legends of Tomorrow - Supergirl e The Flash allo scontro : Dopo tanta attesa, piccoli teaser e foto dal set, finalmente è stato mandato in onda il Primo trailer di Crisis on Earth-X il maxi crossover che terrà impegnati Arrow, Supergirl, The Flash e Legends of Tomorrow nelle serate del 27 e 28 dicembre, su The CW negli Usa. Al momento in Italia non c'è ancora una data ufficiale per il debutto delle serie e ne del maxi crossover, ma quello che è certo è che il mese prossimo dovremo avere conferma di ...

The Flash 4 - Arrow 6 - Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 verso il maxi crossover : la sinossi ufficiale di Crisis on Earth X : Il 27 e il 28 novembre si stanno avvicinando a grandi passi e sarà proprio in questi giorni che The Flash 4, Arrow 6, Supergirl 3 e Legends of Tomorros 3 daranno vita all'annunciato maxi crossover della stagione. Finalmente The CW ha rilasciato la sinossi ufficiale degli episodi che metteranno insieme l'evento ma con una piccola sorpresa. A differenza degli altri anni, almeno per il momento, la sinossi ufficiale risulta uguale per tutte e ...