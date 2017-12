Sospesa per malore la gara di volley femminile tra Busto Arsizio e Novara

METRO M1 CHIUSA/ Atm news - linea rossa Sospesa a Sesto Fs per allarme bomba (ultime notizie) : METRO M1 CHIUSA, Atm news: linea rossa sospesa tra Sesto FS e Sesto Marelli per allarme bomba nella tratta coinvolta dallo stop. Mezzi sostitutivi attivi, a breve riapertura: ultime notizie(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Sospesa la pausa natalizia. Nuovi orari soap opera! : Come cambia la programmazione di Uomini e Donne e le nostre soap opera preferite durante le festività natalizie? Ecco i Nuovi palinsesti di fine dicembre 2017. Iniziando con una buona notizia, ci aspetta una settimana in più di Uomini e Donne. Come tutti gli anni, in prossimità delle festività natalizie, i palinsesti televisivi subiscono alcuni cambiamenti per adeguare la programmazione al periodo natalizio, che come si sa, comporta cambiamenti ...

Magliana - chiuso dal questore un bar. Licenza Sospesa per 60 giorni : “Fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”. È questa la motivazione alla base della sospensione della Licenza per 60 giorni, e della conseguente chiusura, di un bar in zona Magliana. Provvedimento, adottato dal questore Guido Marino, conseguenza in particolare di un episodio avvenuto lo scorso 25 novembre, quando era stato necessario l’intervento delle […] L'articolo Magliana, chiuso dal questore un bar. Licenza sospesa per ...

Igor non torna in Italia : estradizione Sospesa. La Spagna : "Prima il processo per gli omicidi commessi qui" : La consegna di Igor 'il russo' all'Italia, che aveva spiccato un mandato di cattura europeo nei suoi confronti, sarà molto probabilmente sospesa dall'Audiencia Nacional...

Teatro - nasce a Napoli 'la poltrona Sospesa' per festività : iniziativa de 'Il Pozzo e il Pendolo' : Sono tre gli spettacoli coinvolti nell'iniziativa, a partire da sabato 16 dicembre (in scena fino a lunedi' 18) con Antonello Cossia in Ultime notizie dalla famiglia di Daniel Pennac. Dal 21 al 30 ...

Maltempo Sicilia : Sospesa per la corsa Trapani-Egadi - annullata anche la Milazzo-Eolie : Siremar rende noto che a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche la motonave Vesta e la nave veloce Isola di Stromboli non hanno effettuato le corse delle 7 da Trapani per le Egadi e da Milazzo per le Eolie. L'articolo Maltempo Sicilia: sospesa per la corsa Trapani-Egadi, annullata anche la Milazzo-Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

Problemi Xmas Shopper per acquisto Samsung Galaxy Note 8 e S8 - iniziativa Sospesa? : Non sono passati nemmeno due giorni da che vi parlammo dell'iniziativa natalizia 'Xmas Shopper' per l'acquisto su Samsung Italia di Samsung Galaxy Note 8, S8 e Tab S3 a prezzo scontato, attraverso degli appositi codici sconto. Ebbene, ci spiace comunicarvi che, sebbene la campagna promozionale era stata dichiarata valida fino al 31 dicembre 2017, già da qualche ora gli utenti ne lamentano la fine, contrassegnata da una serie importanti di ...

Uomini e Donne - Sospesa la programmazione : quando e perchè Video : #Uomini e Donne è uno dei programmi più ti nel primo pomeriggio di Canale 5. Condotto da Maria De Filippi, con l'aiuto degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i protagonisti hanno la possibilita' di trovare l'amore della propria vita grazie a delle esterne organizzate o contatti telefonici. Ci sono due tipi di trono, quello classico e quello over, che hanno fatto e ancora oggi fanno sognare i milioni di telespettatori al giorno. ...

METRO M2 CHIUSA/ Atm news - linea verde Sospesa tra Porta Genova e Famagosta per tentato suicidio : METRO M2 CHIUSA a Milano, Atm news: linea verde sospesa per più di mezz'ora dopo tentato suicidio tra Porta Genova e Famagosta. Ultime notizie, ripristino e tratte sostitutive(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 13:10:00 GMT)

In India una partita di cricket è stata Sospesa perché i giocatori vomitavano per l’aria inquinata : A New Delhi, in India, una gara amichevole di cricket tra India e Sri Lanka (due delle nazioni più forti al mondo tra le non molte interessate al cricket) è stata annullata perché, per più volte, i giocatori dello Sri Lanka hanno The post In India una partita di cricket è stata sospesa perché i giocatori vomitavano per l’aria inquinata appeared first on Il Post.

Ciclismo : la fidanzata lo lascia - lui la denuncia per doping - Sospesa Video : Una storia curiosa di amore e #doping nel #Ciclismo viene riportata dalle agenzie di stampa americane, dopo il caso del ciclista inglese che ha accusato la moglie per 'averlo dopato a sua insaputa [Video]'. Non tutte le storie d'amore si concludono in pace ed unita' di intenti. Ciò che è successo ad una tesserata della federazione americana ha però davvero dell'incredibile. Jenna Blandford è conosciuta dalle cronache sportive americane per aver ...