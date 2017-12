Smog Torino : Sospeso il blocco delle auto diesel : Domani le auto diesel di classe superiore a Euro 2 potranno tornare a circolare a Torino: grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d’attenzione, il Comune ha deciso di annullare il livello arancio attivato ieri sulla base dei dati rilevati nei precedenti quattro giorni. La presenza di micropolveri nell’aria di Torino, secondo i dati validati da Arpa Piemonte, è scesa ieri sotto i valori limite indicati dall’Ue di 50 ...

Smog Lombardia : domani Sospese le limitazioni per sciopero : “A causa dello sciopero del trasporto previsto, per la sola giornata di domani sono state revocate le limitazioni permanenti relative al traffico”. Lo riferisce in una nota l’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia, Claudia Terzi. L'articolo Smog Lombardia: domani sospese le limitazioni per sciopero sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog di nuovo fuorilegge a Milano dopo Sospensione del blocco : Milano, 27 ott. (askanews) Nel giorno in cui riprendono a circolare a Milano i veicoli per il trasporto persone diesel Euro 4, a causa della sospensione da parte della Regione Lombardia del blocco ...

Smog - Pm10 più basso : da domani divieti Sospesi a Pavia : A partire da domani, venerdi’ 27 ottobre, potranno di nuovo transitare liberamente a Pavia le auto Euro 4 diesel, la cui circolazione era stata bloccata in questi giorni (nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30) in conseguenza dell’innalzamento dei livelli di Pm10. Il miglioramento della qualita’ dell’aria ha infatti indotto la giunta a revocare (almeno per il momento) l’ordinanza adottata nello scorso fine ...

Smog - attivisti Sospesi sulla tangenziale a Roma : "Stop al diesel" : Questa mattina a Roma sono entrati in azione gli attivisti di Greenpeace. sospesi dalla tangenziale Est, sopra Viale dello Scalo San Lorenzo, gli attivisti hanno aperto un enorme striscione sul...

Smog - Galletti : 80 mln ai Comuni per mobilità Sostenibile : Roma, 26 ott. (askanews) Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha annunciato da Catania, dove è in corso la conferenza sulla mobilità sostenibile organizzata dall'Anci, il finanziamento di ...