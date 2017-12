Smog : oggi via libera ai diesel a Torino - stop fino ad euro 4 nell'hinterland : L'allerta Smog a Torino è sempre alta, di livello 'rosso' in questi giorni, ma è stata 'derubricata' a livello 'arancione' . Per oggi, Santo Stefano, il comune di Torino ha deciso di sospendere ogni ...

Smog - da oggi stop alle auto a Milano : 01.32 Dopo il superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili, a Milano scatta da oggi (Santo Stefano) lo stop ai veicoli più inquinanti. Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare i mezzi di trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati (8.30-12.30) i veicoli per il trasporto merci a gasolio fino alla classe 3 compresa. No a riscaldamenti a ...

Smog Milano : a Natale scattano le misure di primo livello - dal 26 stop ai diesel euro 4 : “Con i dati Arpa di ieri siamo a 4 giorni consecutivi di superamento dei limiti di Pm10 e anche l’NOx è alto. Lunedì probabilmente scatteranno le misure di primo livello con blocco euro 3 e euro 4 diesel in città a partire dal 26 dicembre“: lo rende noto l’assessore alla Mobilità di Milano Marco Granelli sulla sua pagina Facebook. L'articolo Smog Milano: a Natale scattano le misure di primo livello, dal 26 stop ai diesel ...

Smog - dietrofront a Torino : revocato lo stop ai diesel Euro 5 : Il Comune di Torino fa retromarcia e, dopo averlo annunciato, revoca per domani lo stop alle auto diesel Euro 5 “pur in presenza del perdurare della criticita’ dell’inquinamento atmosferico“. La decisione, spiega l’amministrazione comunale, e’ stata presa “al fine di agevolare la mobilita’ dei grandi flussi di cittadini previsti in questi giorni di vigilia e coloro i quali debbono allontanarsi ...

Smog Torino : domani stop alle auto diesel Euro 3 e Euro 4 : A Torino da domani le auto diesel fino ad Euro 4 non potranno circolare a causa del ritorno dei valori di PM10 sopra la soglia di attenzione per quattro giorni consecutivi: scatta così il livello ‘arancio’ previsto dal protocollo siglato dalle regioni e dalle citta’ della Pianura Padana. Da domani e fino al calo dei livelli di particelle sottili, sarà in vigore a Torino il blocco dei veicoli privati diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e ...

Scende il Pm10 - stop al blocco anti-Smog : lunedì viaggiano tutti i diesel sopra gli Euro 2 : lunedì 11 dicembre le auto diesel superiori a Euro 2 potranno tornare a circolare liberamente in città. Grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d'attenzione, il Comune ha deciso di ...

Smog Milano : dall’autunno 2018 stop alla circolazione dei diesel euro 3 : Nel corso della riunione di giunta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l’assessore ai Trasporti, Marco Granelli, hanno illustrato le future misure per combattere l’inquinamento atmosferico: nell’autunno 2018 sarà vietato l’ingresso in città ai veicoli diesel euro 3 ed entro il 2019 verranno posizionate 170 telecamere di controllo. Il divieto, nei giorni feriali dalle 8:30 alle 19:30, sara’ in vigore in un primo ...

Smog Napoli : sforati i limiti di particelle sottili PM10 - stop alle auto fino al 31 dicembre : Il Comune di Napoli rende noto che è previsto il divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci a Napoli, fino al prossimo 31 dicembre – per le giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 09:00-12:30 e 14:30-16:30 – a causa dello sforamento del limite delle polveri sottili in città. L'articolo Smog Napoli: sforati i limiti di particelle sottili PM10, stop alle ...

Smog Torino : il centro senz’auto - stop ai diesel Euro 5 : Niente auto in centro oggi a Torino: nell’undicesimo giorno consecutivo di polveri sottili oltre i limiti è scattato lo stop – su tutto il territorio cittadino – per le auto diesel fino all’Euro 5, che non possono circolare dalle 8 di questa mattina, e fino alle 19, mentre per i veicoli commerciali lo stop è valido dalle 08:30 alle 15 e dalle 17 alle 19. Il livello delle polveri sottili, nei giorni scorsi, ha superato del ...

Smog Tortona : stop ai diesel fino Euro4 - limite di velocità fino a 30Km/h : Dopo Alessandria, ‘semaforo arancione’ anche a Tortona con l’attivazione delle misure temporanee antiSmog di primo livello. Scattate ieri, saranno in vigore fino al 27 novembre anche a Casale Monferrato e Novi Ligure. Tra i divieti inclusi nell’ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Bardone, limitare il riscaldamento degli edifici a 19 gradi (+2 di tolleranza), non lasciare i veicoli in sosta con motore accesa, evitare ...

Smog - prosegue a Roma lo stop dei veicoli più inquinanti - : Fermi fino alle 20.30 i ciclomotori e i motoveicoli Pre-euro 1 ed Euro 1 e gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Queste categorie si aggiungono a quelle bloccate in modo permanente

Roma - Smog oltre i limiti : oggi stop ai veicoli più inquinanti dalle 07 : 30 alle 20 : 30 : A causa dei livelli di polveri sottili oltre i limiti consentiti, a Roma scatta il blocco dei veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. L’ordinanza del sindaco Raggi impone lo stop per oggi, dalle 7.30 alle 20.30. Non possono dunque circolare, nei giorni e negli orari specificati, i veicoli appartenenti a queste categorie: ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 (a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e ...

Smog Roma : mercoledì e giovedì stop ai veicoli più inquinanti : Oggi mercoledi’ 22 e giovedi’ 23 novembre, dalle 7.30 alle ore 20.30, blocco della circolazione per i veicoli piu’ inquinanti all’interno della Fascia Verde. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio spiegando che il provvedimento urgente si e’ reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla Legge per l’inquinamento da polveri sottili. Il blocco nella Fascia Verde ...

Smog Lucca : dal 22 al 25 novembre stop alla circolazione dei veicoli inquinanti : stop per quattro giorni (dal 22 al 25 novembre compreso) alla circolazione di veicoli inquinanti e all’accensione dei caminetti nei territori comunali di Lucca, Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio. La decisione è stata presa a seguito del superamento limiti di PM 10 nell’aria. L'articolo Smog Lucca: dal 22 al 25 novembre stop alla circolazione dei veicoli inquinanti sembra essere il primo su Meteo Web.