Dopo il superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili, ascatta da(Santo Stefano) loai veicoli più inquinanti. Tutti i giorni, festivi compresi, d8.3018.30 non potranno circolare i mezzi di trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati (8.30-12.30) i veicoli per il trasporto merci a gasolio fino alla classe 3 compresa. No a riscaldamenti a legna,barbecue e fuochi d'artificio. E la temperatura in casa:massimo 19 gradi(Di martedì 26 dicembre 2017)