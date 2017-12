: #Shameless 8 verso il gran finale: tutte le anticipazioni sugli ultimi tre episodi di… - OptiMagazine : #Shameless 8 verso il gran finale: tutte le anticipazioni sugli ultimi tre episodi di… - lydiagdrway : RT @BrigidaGiordano: Comunque quando stavano portando via il cane e si è girato verso di lei avevo gli occhi pieni di lacrime. NON SI SCHER… - mrspeggysousa : @luigiscerre Dalle reti classiche americane guardo Lethal Weapon, Shameless e Outlander. Seguo ancora Arrow e Jane… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 26 dicembre 2017) Anche per quest'anno tutto sta per finire. Shamaless 8 si avviaile presto saremo qui a fare i conti con l'ultimoo della stagione.Fino a questo momento8 non ha regalato le emozioni della settima stagione ai suoi fan ma sicuramente ha riservato loro un'altra prospettiva, un punto di vista diattrail quale guardare Frank e la famiglia Gallagher. Proprio l'uomo che per anni abbiamo visto ubriaco e in balia di sostanze di ogni genere, ha deciso di mettere la testa sul collo, trovare un lavoro, e diventare "normale".Una normalità mai noiosa per il pubblico di8 che fino a questo momento ha apprezzato questa stagione, ma come andrà a finire per lui e la sua famiglia? Nell'ultimoo lo abbiamo lasciato senza lavoro ma anche in questo caso Frank è pronto a stupirci e, dopo la pausa di domenica, si prepara a tornare il 31 ...