Serie A2 Femminile | Il Club Italia CRAI si arrende alla rimonta di Brescia

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Conegliano rimane in testa - Novara sbanca Busto - ok Scandicci - Monza vola : Santo Stefano in campo per la Serie A1 di Volley femminile: giorno di festa dedicato alla dodicesima giornata, la prima del girone di ritorno. Non cambiano gli equilibri nei piani alti della classifica. Conegliano si conferma in testa alla classifica generale sconfiggendo Casalmaggiore che invece rimane al decimo posto in classifica. Le Pantere hanno vinto per 3-1 e mantengono inalterato il distacco su Novara e Scandicci mentre le ragazze in ...

Risultati volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta livescore delle partite (Serie A1 12^ giornata) : Risultati volley femminile: Classifica aggiornata e diretta live score del match della 12^ giornata di Serie A1. Occhio al big match Busto Arsizio-Novara.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 05:38:00 GMT)

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 12^ giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : La Serie A1 di Volley femminile scenderà in campo a Santo Stefano per disputare la dodicesima giornata, la prima del girone di ritorno. La pallavolo non si ferma per le feste, spettacolo assicurato nei sei palazzetti che ospiteranno le partire di questo martedì 26 dicembre. Riflettori puntati sul PalaYamamay dove Busto Arsizio affronterà Novara nel big match, Conegliano proverà ad approfittare di questo incrocio cercando la vittoria su ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Indeco Conversano campione d’inverno col brivido - Salerno insegue a ruota : E’ l’Indeco Conversano la formazione campione d’inverno della Serie A di Pallamano femminile, con la formazione pugliese capace di piegare a fatica il Brixen con il punteggio di 23-22, grazie alla rete decisiva di Elena Barani. insegue a ruota la Jomi Salerno, giustiziera 26-17 dell’Estense Ferrara nell’anticipo del giovedì, insieme al 29-28 del Dossobuono sul Flavioni. Due punti anche per il Brescia, letale nel ...

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : Schio batte Venezia e allunga in testa alla classifica : È andato al Famila Schio il big match della 12ma giornata della Serie A di Basket femminile 2017-2018. Le ragazze di coach Vincent hanno battuto la Reyer Venezia vendicando la sconfitta dell’andata. Una partita in cui le scledensi sono andate in fuga a fine primo tempo, salvo poi essere riprese. Nel finale, poi, l’8-0 che ha chiuso i giochi fino al 63-56 definitivo, conche la firma di Isabelle Yacoubou. Sorpresa a Lucca, dove la ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo l’ottava giornata. Catania spazza via Rapallo - pari tra Roma e Florentia : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto oggi disputarsi tre sole gare: Padova-Messina è stata rinviata al 10 gennaio 2018. Ha conquistato la certezza di chiudere in testa il girone d’andata l’Orizzonte Catania, che ha annichilito il Rapallo, battendolo con un secco 9-2 che non lascia spazio a repliche. Le etnee hanno chiuso la pratica dopo appena due tempi, terminati già sul 5-1. Grande ...

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : scontro al vertice tra Schio e Venezia. Lucca può approfittarne : Turno natalizio nella Serie A di Basket femminile 2017-2018. Le squadre scenderanno in campo sabato 23 dicembre per la 12ma giornata, la terza di ritorno. Il piatto forte è senz’altro lo scontro al vertice tra il Famila Schio e la Reyer Venezia. La capolista è reduce dalla sconfitta nel derby contro San Martino e soprattutto dal secondo k.o consecutivo in Eurolega. Le scledensi hanno mantenuto la vetta in campionato ma il margine si è ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : si gioca l’ottava giornata. Catania-Rapallo il big match - Padova per ripartire : Domani scenderanno in acqua, per l’ultima volta nell’anno solare 2017, le squadre della Serie A1 di Pallanuoto femminile: riposa Cosenza, che resta così sul fondo della classifica a quota 3, seppur con una gara in meno (la sfida contro Florentia, rinviata nella scorsa giornata). Il match di cartello è certamente quello che opporrà, alle ore 15.00, nella vasca della piscina “Scuderi” di Catania, le padrone di casa ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Tutti i nomi nuovi per l’Italia : Degradi e Mingardi sugli scudi - Gennari torna in corsa : Si è concluso il girone d’andata della Serie A1 di Volley femminile e il nostro campionato sta regalando nomi nuovi da tenere in considerazione in ottica Nazionale. L’Italia vorrà essere protagonista ai Mondiali 2018 e il CT Davide Mazzanti può vagliare anche alcune novità oltre allo zoccolo duro che ha partecipato al Grand Prix e agli Europei durante l’ultima estate. Dando per scontata la presenza di giocatrici come Paola ...