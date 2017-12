Selfie con cappello di Babbo Natale e auguri social | il Natale in famiglia di Melania e

Selfie & Told : il musicista Lou Mornero racconta l’EP omonimo : “Quando aspetti qualche cosa e sembra che non giunga mai/ e ti perdi nell’attesa senza fuga da chi sei/ e raccogli un po’ di brace di un ricordo che non scalda più/ ma che ancora dona pace, è meglio questo che solo tu// […]” – “L’attesa” Lou Mornero è un musicista/cantautore milanese, nato il […]

Concita De Gregorio : «Noi - tutte sorrisi nei Selfie pieni di like. Senza più sapere chi siamo» : C’è una domanda che su tutte ci accompagna da che iniziamo a crescere, a che finiamo di vivere. Ed è Chi sono io?. Qualcuno ci è sprofondato dentro, non sapendola sostenere. Altri l’hanno lasciata correre nei giorni, finché – presto o tardi – è comunque arrivata. Concita De Gregorio ci ha intitolato il suo ultimo libro (edizioni Contrasto, 2017). Dove attraversa un momento storico – questo – in cui «mostrarsi agli altri è ...

Selfie & Told : la band Novalisi racconta il nuovo EP “Quando mi chiedono dove sei” : “È solo lunedì, mi vengono già i brividi, pensandoci/ Cos’altro vuoi, mi hai preso per un taxi, ti lascio a piedi/ Non passo a prenderti, te lo ripeto illuditi, e spostati/ Ritornerai, ed io non sarò qui, per i tuoi comodi/ In questa casa no, non ci sono più pareti che sostengono/ […]” – “Taxi“ […]

La famiglia di Miss Iraq in fuga : si era fatta un Selfie con Miss Israele : Ha rappresentato l’Iraq al concorso di Miss Universo, ma sono divampate polemiche social nel proprio Paese a causa del selfie scattato insieme a Miss Israele tanto che secondo quanto riferisce Independent, e altre testate, la famiglia di Sarah Idan si sarebbe vista costretta a lasciare il Paese. È quanto rivelato dalla stessa ragazza irachena secondo la quale i familiari sarebbero in fuga in seguito alle reazioni, raccontate dalla Idan ...

Andrea Sannino torna a scuola : Selfie con 600 bimbi : 'Sono tornato alle origini - ha detto Sannino - riabbracciato maestre e preside e, soprattutto, cantato con centinaia di bimbi: il mio mondo migliore'. Sannino ha, poi, ricordato ai bambini che ...

Selfie & Told : Bacàn racconta il nuovo singolo “Morning” : “Don’t talk to me in the morning/ I won’t say it twice/ Don’t touch even worst/ I won’t be nice// Don’t talk to me in the morning/ ears are still asleep/ I’m back from lethargy/ oh please don’t touch me// […]” – “Morning“ Bacàn è il nome scelto da Giovanni De Sanctis (già membro di […]

