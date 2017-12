Secondo lavoro dei Vip | ecco cosa fanno Marcuzzi e Canalis al di fuori della Tv

: RT @paolocristallo: "La disoccupazione in Italia all'11% è un dato truccato !" lo dice #nientepocodimenoche la BCE secondo cui la disoccupa… - Vituzzo_Zuccone : RT @paolocristallo: "La disoccupazione in Italia all'11% è un dato truccato !" lo dice #nientepocodimenoche la BCE secondo cui la disoccupa… - MaraGrisoni : Al Teatro Regio di Torino Audizioni per SECONDO OBOE Gennaio 2018. #FondazioneTeatroRegiodiTorino #Torino… - ricardorubio44 : #Championship Nella lotta per il secondo posto, di promozione diretta, si trovano Cardiff City (47 punti), Derby Co… - mariolinocalcin : RT @paolocristallo: "La disoccupazione in Italia all'11% è un dato truccato !" lo dice #nientepocodimenoche la BCE secondo cui la disoccupa… - BonoraGabriella : RT @paolocristallo: "La disoccupazione in Italia all'11% è un dato truccato !" lo dice #nientepocodimenoche la BCE secondo cui la disoccupa… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 26 dicembre 2017) Nel nostro Paese molti personaggi dello spettacolo (attori, cantanti, showgirl, ecc) si sono resi conti che la popolarità non può durare per sempre. Per questo motivo, è meglio intraprendere una seconda attività lavorativa nel caso in cui le luci dei riflettori si dovessero spegnere per un lungo periodo di tempo. Che mansioni svolgono alcuni di essi al didel contesto televisivo? Una giornalista del noto settimanale di gossip "Nuovo Tv" ha fatto una ricerca dettagliata e successivamente l'ha resa nota a tutti attraverso un articolo. Nei paragrafi sottostanti scoprirete i particolari.blogger,e Corvaglia proprietarie di una palestra La frizzante Alessia, che tra poche settimane sarà di nuovo al timone de "L'Isola dei Famosi 2018", fa la blogger di moda dal 2012. Infatti, sul suo blog intitolato "La Pinella", la quarantacinquenne romana dà degli ottimi ...