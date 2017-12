Scontro fra tram a Milano - 4 feriti : (ANSA) - Milano , 25 DIC - E' di quattro feriti il bilancio di un incidente tra due tram a Milano dovuto, secondo una prima ricostruzione, a un tamponamento tra i due mezzi in piazzale Marengo, in zona ...

Ius soli - scia di polemiche. Scontro a sinistra - la destra esulta : 'Liberi e uguali' contro il Pd per le assenze in Senato, mentre il centro destra rivendica il risultato: 'è il nostro regalo di Natale agli italiani', esulta Salvini. Amarezza nel mondo cattolico -

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : Scontro al vertice tra Schio e Venezia. Lucca può approfittarne : Turno natalizio nella Serie A di Basket femminile 2017-2018. Le squadre scenderanno in campo sabato 23 dicembre per la 12ma giornata, la terza di ritorno. Il piatto forte è senz’altro lo scontro al vertice tra il Famila Schio e la Reyer Venezia. La capolista è reduce dalla sconfitta nel derby contro San Martino e soprattutto dal secondo k.o consecutivo in Eurolega. Le scledensi hanno mantenuto la vetta in campionato ma il margine si è ...