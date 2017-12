Freddo e pioggia : da Santo Stefano arriva l’inverno : Torna il Freddo. Dopo la tregua degli ultimi giorni, già dalla tarda serata di Natale al nord e sulle regioni tirreniche è previsto un aumento della nuvolosità. Le prime piogge sono previste a Santo Stefano ma il picco è atteso per mercoledì 27 a causa di una forte perturbazione che porterà maltempo e precipitazioni abbondanti, nevicate sulle A...

Santo Stefano : perché si festeggia il 26 dicembre? : Il giorno che segue il Natale è quello in cui si ricorda Santo Stefano, il primo dei martiri. È una giornata particolare anche nei paesi non cattolici, qui è il boxing day. Santo Stefano Santo Stefano è il primo martire della cristianità, secondo quanto riporta il nuovo Testamento. Morì lapidato poco dopo Gesù fra il 33 e il 36 d.C. perché accusato di blasfemia. È vicino al Natale come molti altri santi che furono vicini a Cristo in Terra.

Da Natale a Santo Stefano : La Chiesa celebra oggi S.Stefano e Natale è già alle spalle, ma le vacanze sono appena iniziate e agli italiani costeranno 10 miliardi di euro

Santo Stefano - perché si celebra subito dopo il Natale? : La notizia destò stupore nel mondo cristiano, ormai in piena affermazione, dopo la libertà di culto sancita dall'imperatore Costantino un secolo prima. Da qui iniziò la diffusione delle reliquie di s.

Su Eurosport il Basket Day : a Santo Stefano una grande abbuffata di basket italiano : Sarà una scorpacciata di grande pallacanestro italiana quella in programma a Santo Stefano su Eurosport, la nuova "Home of basketball": un vero e proprio basket Day, con nove ore non-stop di basket, dalle 11.30 alle 20.30 circa, su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, canale 373 di Mediaset Premium) e tre grandi match della dodicesima giornata di Serie A in diretta in rapida successione. Si comincia con un antipasto fortissimo! Alle 12.00, ...

Santo Stefano. A Milano scatta lo stop ai veicoli più inquinanti : A seguito del superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili, a Milano scatta da oggi lo stop ai veicoli più inquinanti. Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare i mezzi…Continua a leggere →

Supermercati e negozi aperti a Santo Stefano/ Oggi 26 dicembre - Roma e Milano : lista dei centri commerciali : Supermercati aperti a Santo Stefano, domani 26 dicembre, a Roma e Milano: la lista di centri commerciali e negozi. Le ultime notizie sulle aperture straordinarie

Santo Stefano ONOMASTICO/ Santo del giorno - il 26 dicembre si ricorda il primo martire cristiano : Santo STEFANO è uno dei Santi più importanti e venerati, essendo stato il primo martire cristiano e, tutt'oggi, viene celebrato il 26 dicembre, giorno seguente il Natale

Volley - SuperLega 2017-2018 – Tutti in campo a Santo Stefano! Ultima d’andata : Civitanova - Perugia e Modena per il primo posto : La pallavolo non si ferma per le feste e oggi si torna subito in campo! A Santo Stefano la SuperLega giocherà la tredicesima giornata, l’Ultima del girone d’andata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile ci farà divertire anche sotto le feste, si preannuncia un turno interlocutorio ma con in palio punti pesanti. Ricordiamo che, a differenza delle passate stagione, le prime otto squadre non si qualificheranno ai quarti di ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Inizia il ritorno - si gioca a Santo Stefano. Incrocio Busto-Novara - Conegliano per l’allungo : Tutte in campo a Santo Stefano per la dodicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Il girone di ritorno incomincia sotto l’albero, non ci sono soste per le formazioni del massimo campionato, pronte a darsi battaglia oggi pomeriggio e in programma ci sono incontri davvero succulenti e appassionanti. Su tutti spicca il big match tra Busto Arsizio e Novara: al PalaYamamay si sfidano la quarta e la seconda della classe, ...

Meteo - da Santo Stefano ritorna il maltempo : "La parte più avanzata della perturbazione numero 8 di dicembre a Santo Stefano porterà nuvole su gran parte d'Italia e un pò di piogge, comunque per lo più deboli, al Nord e regioni tirreniche, con qualche nevicata sulle Alpi. Poi mercoledì 27 dicembre ci attende una giornata di forte maltempo perché sull'Italia arriverà il nucleo della perturbazione: le piogge interesseranno infatti gran parte del Paese, e saranno a tratti ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Santo Stefano si festeggia a Zolder : Il belga campione del Mondo, inoltre, sembra intenzionato a difendere la maglia di Campione del Mondo conquistato lo scorso anno e proprio in vista del Mondiale ha trovato la condizione. La prova di ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Santo Stefano si festeggia a Zolder : La Coppa del Mondo di Ciclocross non si ferma: domani, nonostante le festività, il massimo circuito UCI arriverà ad Heusden-Zolder, in Belgio, per la settima tappa (su nove) in programma per questa stagione. Con l’avvicinarsi delle ultime prove questa gara può essere se non decisiva, quantomeno molto indicativa per l’assegnazione della classifica generale. In campo maschile, si rinnova il duello tra Mathieu van der Poel e Wout Van ...