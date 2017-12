Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul mercato già a inizio marzo secondo le ultime indiscrezioni

Strepitoso volantino Euronics con prezzo Samsung Galaxy S8 - Huawei P10 e P10 Lite più basso che mai : Se dopo i regali di Natale non si è rimasti completamente a secco meglio approfittare del volantino Euronics che propone un prezzo mai visto per il Samsung Galaxy S8 ma anche per i Huawei P10 e P10 Lite a partire da domani 27 e fino al 31 dicembre. Occasioni imperdibili su top di gamma e smartphone di fascia media, soprattutto se pensiamo ad una catena di elettronica fisica e non ad uno store online. In copertina e in vetrina per questo ...

Samsung innamorata del jack da 3 - 5 mm : anche i Galaxy S9 lo avrebbero : Secondo un'indiscrezione delle ultime ore anche il 2018, per Samsung, cavalcherebbe la corrente controvento: il jack da 3,5 mm dovrebbe esserci L'articolo Samsung innamorata del jack da 3,5 mm: anche i Galaxy S9 lo avrebbero è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Inaspettato aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge oggi 26 dicembre : avanti i Vodafone : Chi poteva aspettarselo? oggi 26 dicembre più di qualche Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sta ricevendo un nuovo aggiornamento software. Interessati dall'update nuovo di zecca gli esemplari serigrafati Vodafone che, ancora una volta, tentano di tenere il passo con i modelli no brand. Quali le novità previste dal pacchetto e i miglioramenti possibili su entrambi i modelli? Lo scopo del nuovo firmware è quello di portare sul telefono la patch di ...

Samsung Galaxy S9 (Plus) - su Amazon Italia trovate già le cover! (link) : Nella bolgia di voci che si inseguono, di caratteri stampati, di ipotesi fatte e poi smentite ci sono loro, i case di Samsung Galaxy S9 (ed S9+) L'articolo Samsung Galaxy S9 (Plus), su Amazon Italia trovate già le cover! (link) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ottenere il widget meteo di S8 su Samsung Galaxy S7 - procedura senza root : Dopo aver installato su Samsung Galaxy S7 l'aggiornamento di dicembre (ci riferiamo all'italiano XXS1DQL1) vi siete accorti dell'assenza dei widget meteo di Galaxy S8, invece presente all'interno dello stesso firmware olandese XXU1DQL5? Capiamo il vostro disturbo, ma sappiate anche che rimediare è piuttosto facile, e che i permessi di root non sono indispensabili allo scopo. Per Ottenere lo stesso risultato, non dovrete fare altro che ...

Samsung Galaxy S9 - S9 Plus - S9 Mini : svelate nuove foto - Info su data uscita e prezzo : Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S9 Mini: svelate nuove foto - Info su data uscita e prezzo Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S9 Mini: svelate nuove foto - Info su data uscita e prezzo Il Samsung Galaxy S9 è ...

Fantastica batteria Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di dicembre : differenze ITA e PHN : Stiamo vivendo un weekend natalizio davvero ricco di novità per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S7. In linea con quanto riportato nella giornata di ieri, è possibile andare più a fondo su una questione riguardante l'argomento che sta più a cuore agli utenti, vale a dire quello della durata della batteria. Anche in questo particolare contesto, infatti, ci sono differenze ...

Samsung Galaxy Note 8 batte iPhone X - Pixel 2 e Huawei Mate 10 Pro per i video in movimento : Evan Rodgers di Engadget ha pubblicato un interessante confronto tra iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Google Pixel 2 e Samsung Galaxy Note 8 L'articolo Samsung Galaxy Note 8 batte iPhone X, Pixel 2 e Huawei Mate 10 Pro per i video in movimento è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Già online gli accessori di Samsung Galaxy S9 (ma senza foto) : Gli accessori di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già online da un noto rivenditore: ecco cosa accompagnerà i nuovi smartphone sul mercato. L'articolo Già online gli accessori di Samsung Galaxy S9 (ma senza foto) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.