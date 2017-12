: Le guerre, la violenza, il sangue, non bastano mai... Caro Trump, è perfettamente inutile fare l'albero e il... - GB9491 : Le guerre, la violenza, il sangue, non bastano mai... Caro Trump, è perfettamente inutile fare l'albero e il... - RealTimeNews__ : RT @Libero_official: La decisione che spazza via un suo nemico storico, lo zar sempre più vicino al trionfo elettorale - Libero_official : La decisione che spazza via un suo nemico storico, lo zar sempre più vicino al trionfo elettorale - SapereeunDovere : Vladimir Putin: La Russia non diventerà una forza di polizia globale - SunriseBoul : Auguri di Buon Natale all'Isis dalla Russia. Un piccolo presente da Vladimir Putin -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 26 dicembre 2017) I sondaggi internazionali danno le prossime Elezioni Presidenziali russe come una pura formalita'. I presupposti per la conferma di #ci sono tutti, per lui sarebbe ilalla leadership del Cremlino: resterebbe pertanto in carica fino al 2024, un arco di governo più lungo di qualunque altro politico di Mosca, contando anche i tempi dell'U il cui leader veniva designato dal Partito Comunista. In effetti l'unico rivale credibile, ma nemmeno tanto, sulla strada del moderno zar di tutte le Russie VIDEO era il suo oppositore più ferreo, l'attivista Alexey Navalny. Quest'ultimo, però, non potra' correre per il Cremlino considerato che nel corso del 2017 è stato arrestato ed incarcerato per ben tre volte ed è accusato di aver violato la legge per aver organizzato pubblici comizi non autorizzati, oltre che per alcune vicende finanziarie. I rivali di ...