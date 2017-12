: Roma, la libreria che resiste a Campo de’ Fiori: “Intorno solo ristoranti. Ma la nostra è militanza” - Nata come li… - fattoquotidiano : Roma, la libreria che resiste a Campo de’ Fiori: “Intorno solo ristoranti. Ma la nostra è militanza” - Nata come li… - homeclario : RT @sona_claudio: Ciao Roma! #girasoletour?? ci vediamo oggi alle 15:30 a Roma presso la libreria stazione Termini ?? Grazie a @terella82 a… - homeclario : RT @sona_claudio: Oggi riprende il #girasoletour?? Alle 15.30 vi aspetto alla libreria Feltrinelli di Pomigliano d’Arco, mentre domani ci ve… - LuigiPuce : RT @fattoquotidiano: Roma, la libreria che resiste a Campo de’ Fiori: “Intorno solo ristoranti. Ma la nostra è… - Cascavel47 : Roma, la libreria che resiste a Campo de’ Fiori: “Intorno solo ristoranti. Ma la nostra è militanza”… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2017) Nata comespecializzata in arte e spettacolo, Fahrenheit 451 è, dal 1989, il tempio dei libri del cuore di. “Siamo diventati col tempo un’istituzione”, spiega la titolare, Catia Gabrielli. “Ma sopravvivere è difficile. Per tutte le problematiche che investono l’attività delle librerie indipendenti, per cui ci vorrebbe un intervento delle istituzioni. E per come è cambiata la città”, dice Catia. Già, perché ade’, laFahrenheit 451 è quasi l’unica attività non alimentare are ancora. “Sono tuttiormai, tranne noi, il cinema Farnese e la storica norcineria qui accanto”, dice la libraia. E tante volte, negli anni, laha rischiato di chiudere e di diventare a sua volta l’ennesimo ristorante. “Me lo hanno proposto tante volte. Ho sempre negato: giammai ci sarà ...