Roma | cadavere sotto il ponte Duca D' Aosta | in tasca lettera di dimissioni da ospedale

Trovato cadavere di anziana a Roma - era scomparsa il mese scorso : Roma, 20 dic. (askanews) E' stato rinvenuto oggi pomeriggio a Roma, in un giardino pubblico nella zona Prenestina, il cadavere in stato di decomposizione di una donna anziana. La donna, ...

Roma - trovato cadavere in Stazione Tuscolana : Il cadavere di un uomo, forse un senzatetto , è stato trovato nel pomeriggio di oggi in via della Stazione Tuscolana a Roma. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un casotto di cemento dell'...

Roma - trovato cadavere clochard : era deceduto da alcuni giorni : Il cadavere di un uomo, senza fissa dimora, è stato trovato nel pomeriggio a Roma in via della Stazione Tuscolana. Secondo quanto si è appreso, era all'interno di un casotto in cemento dell'Atac. Sul ...

Roma - il cadavere di un uomo trovato su una spiaggia di Ostia : Roma, 1 dic. (askanews) Il cadavere di un uomo bianco, dell'età apparente di circa 60 anni, è stato trovato questa mattina su una spiaggia di Ostia, sul litorale di Roma. Il corpo è stato notato da un ...

Roma. Cadavere nei pressi dello stabilimento Capanno : Macabra scoperta ad Ostia. Il Cadavere di un sessantenne è stato trovato venerdì mattina intorno alle 8 sulla spiaggia tra lo stabilimento Capanno e l’arenile libero di piazzale Magellano, in zona Centro. Si tratta di un vero e proprio giallo.…Continua a leggere →

Cadavere sui binari a Casoria ritardi Alta Velocità Roma-Napoli : Dalle 8.50 traffico ferroviario rallentato sulle linee Alta Velocità Napoli - Roma/Salerno per il rinvenimento di un Cadavere nei pressi dei binari all'altezza di Casoria. Come spiega Rfi ci sono ...

Roma - trovato cadavere di donna in tunnel Corso d'Italia : ha profonda ferita alla testa : Trovata per terra, nuda, in un sottopassaggio al centro di Roma con una profonda ferita alla testa, graffi sul viso e una caviglia rotta. È giallo sulla morte di una senzatetto brasiliana di...

Roma - cadavere di una donna trovato in un sottopasso : Il corpo presenta una profonda ferita al capo, probabilmente inferta con un'arma o un corpo contundente da qualcuno che forse la donna già conosceva. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato ...

Roma - trovato cadavere di donna in tunnel Corso d'Italia : ha profonda ferita alla testa : Era nuda, gli abiti accanto al cadavere. Potrebbe essere stata violentata la donna trovata morta in un sottopasso a Roma all'altezza di piazza della Croce Rossa, a Corso d'Italia. Vestiti e...

Roma - cadavere di una donna in sottopasso : nuda e ferita a testa : Roma, 14 nov. (askanews) Sul corpo della donna trovata senza vita nell'ansa di un sottopasso all'altezza di piazza della Croce Rossa a Roma, il medico legale ha riscontrato una ferita alla testa che ...

Cadavere di una donna in un sottopasso a Roma - nuda e ferita alla testa : Roma, 14 nov. (askanews) Sul corpo della donna trovata senza vita nell'ansa di un sottopasso all'altezza di piazza della Croce Rossa a Roma, il medico legale ha riscontrato una ferita alla testa che ...

Roma - trovato cadavere di donna in tunnel Corso d'Italia : ha profonda ferita alla testa : Il cadavere di una donna, di età presunta tra i 40-45 anni, è stato rinvenuto nei pressi di un sottopasso all'altezza di piazza della Croce Rossa a Roma, in uno dei tunnel di Corso Italia. Sul posto, ...

Donna trovata morta in un sottopasso/ Roma - vittima seminuda e con gravi ferite sul cadavere : trovata Donna morta in un sottopasso a Roma, vicino a Porta Pia: la vittima era seminuda e con profonde ferite sul cadavere. Potrebbe esser stata violentata(Pubblicato il Tue, 14 Nov 2017 14:15:00 GMT)

Roma - trovato cadavere di una donna in un sottopasso - : E' accaduto nella zona di viale Policlinico. Secondo le prime verifiche effettuate dalla polizia scientifica si tratterebbe di una persona dell'età apparente di 40-45 anni