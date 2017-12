RISULTATI BASKET Serie A/ Classifica aggiornata - diretta live score 12^ giornata (oggi 26 dicembre) : Risultati basket Serie A: Classifica ag giornata e diretta live score delle partite per la 12^ giornata del massimo campionato. In campo a Santo Stefano(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 01:00:00 GMT)

Basket : i RISULTATI di Eurolega - Champions League ed Eurocup : Bologna, 21 dicembre 2017 - E' stato un mercoledì di coppa decisamente intenso per le italiane – erano in campo in sette dopo il match giocato e perso ieri dall'Orlandina contro l'Elan Chalon – che ...

RISULTATI BASKET SERIE A/ Classifica aggiornata - diretta live score : torna in campo l'EA7! (9^ giornata) : RISULTATI BASKET SERIE A: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 9^ giornata del massimo campionato (oggi domenica 3 dicembre 2017)(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 16:33:00 GMT)

Basket - qualificazioni Mondiali 2019 – RISULTATI e classifiche : Spagna - Lituania - Italia e Turchia volano. Croazia in difficoltà : Oggi si è disputata la seconda giornata dei tornei di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket per quanto riguarda l’Europa. Vediamo nel dettaglio tutti i Risultati e la situazione dei vari raggruppamenti, domani scenderanno in campo le altre quattro Pool per il completamento della prima finestra. GRUPPO A: La Spagna ha sconfitto la Slovenia con un pesantissimo 92-84 e balza al comando del girone dopo aver surclassato il Montenegro ...