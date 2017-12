Qualcomm Snapdragon 845 beccato su Geekbench e nel codice sorgente di Chrome OS : Il processore Qualcomm Snapdragon 845 è stato beccato su Geekbench sul Sony H8266 e sembrerebbe arrivare sui prossimi Chromebook. L'articolo Qualcomm Snapdragon 845 beccato su Geekbench e nel codice sorgente di Chrome OS è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Qualcomm Snapdragon 845 sarà ottimizzato per i device mixed reality : Il Qualcomm Snapdragon 845 è un processore su cui il produttore statunitense e gli appassionati del mondo mobile ripongono grandi aspettative

Qualcomm Snapdragon 845 ufficiale : tutte le novità : Come ogni anno, Qualcomm ha presentato la nuova Mobile Platform che sarà la sua punta di diamante per i prossimi mesi. Parliamo di Snapdragon 845, che promette prestazioni e comparto imaging eccezionali, con una particolare attenzione anche alla sicurezza, ma non solo. Andiamo a scoprire di cosa è in grado il nuovo gioiellino della casa statunitense. Prestazioni al massimo grazie ai nuovi core e DynamIQ Il nuovo SoC di casa Qualcomm, che verrà ...

Qualcomm Snapdragon 845 ufficiale : octa core da 2 - 8 GHz - AI - video UHD HDR e tanto altro : Nel corso del Qualcomm Snapdragon Technology Summit che si sta tenendo alle Hawaii, Qualcomm ha illustrato i dettagli del nuovo Snapdragon 845

Qualcomm annuncia lo Snapdragon 845 e il supporto ad Android Go : Qualcomm ha finalmente alzato i veli dal processore che, con assoluta certezza, diventerà il protagonista del 2018 sul panorama smartphone, soprattutto fra i […]

Apple denuncia Qualcomm per violazione di brevetti nelle CPU Snapdragon 800 e 820 : Apple ha accusato Qualcomm di avere violato 8 suoi brevetti relativi alla batteria nella realizzazione delle CPU Snapdragon 800 e 820

Qualcomm non cambia passo : Snapdragon 845 sarà costruito a 10 nm - adesso è quasi certo : L'ultima sul nuovo processore che sarà adottato dai principali top di gamma 2018 riguarda il processo produttivo. Niente 7 nm, rimangono i 10

Motorola usa Qualcomm Snapdragon Neural su Moto Z2 Force e Moto X4 : Debutta sui nuovi dispositivi Lenovo Moto Z2 Force e Moto X4, Qualcomm Snapdragon Neural, il software development kit progettato dalla società statunitense Qualcomm per consentire e gestire una o più reti Neurali su piattaforme mobili, videocamere di sicurezza, automobili e droni.

Qualcomm Snapdragon 845 pronto per essere presentato a Dicembre : Il nuovo top di gamma Qualcomm, che equipaggerà i top di gamma Android del 2018, sarà presentato il prossimo mese. Lo SnapDragon 845 sarà all'altezza del suo predecessore, l'ottimo 835? La presentazione ai tropici. Sono già stati inviati da Qualcomm gli inviti per la presentazione di quello che sarà, con tutto probabilità, lo SnapDragon 845. Scelta una location particolare: l'Isola di Maui, la seconda isola più grande delle ...

Qualcomm Snapdragon 845 potrebbe essere presentato nei primi giorni di dicembre : Qualcomm potrebbe presentare lo Snapdragon 845 nei primi giorni di dicembre, nel corso del secondo Snapdragon Technology Summit

È troppo presto per i 7 nanometri - Qualcomm Snapdragon 845 sarà realizzato a 10 nanometri : Secondo le ultime indiscrezioni Qualcomm Snapdragon 845 sarà realizzato ancora una volta da Samsung con un processo produttivo a 10 nanometri

Qualcomm presenta lo Snapdragon 636 e annuncia la prima connessione dati 5G : Giornata ricca di novità per Qualcomm, che presenta il nuovo SoC Snapdragon 636 e annuncia di aver completato la prima connessione dati a una rete 5G con lo Snapdragon X50