Progetto di recupero degli ex frigoriferi militari in Piazza Virginio | l' assessore

‘Gela is bedda’ - il Progetto di recupero è solo uno spot per Eni : “Sotto il nome ‘Gela is bedda’, un gioco di parole nato con l’intento di legare la dimensione locale a quella internazionale. Sono stati portati via dall’acropoli ben 200 sacchi di sterpaglie…”. Eni fa pubblicità così ad una sua iniziativa. Una intera pagina nel Corriere della sera. Buone Notizie di questa settimana. E’ accaduto nel luglio scorso. Anche se la questione forse non ha avuto la rilevanza sperata. ...