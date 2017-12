Presepe con Gesù ' nero' a Viareggio

FN attacca Presepe con Gesù "migrante" : Crepaldi: "Il messaggio che arriva è di solidarietà" e accanto a quello delle diocesi serve l'impegno di politica e istituzioni.

FN attacca Presepe con Gesù "migrante" : 00.10 "Anche quest'anno Don Armando Zappolini (parroco di S.Lucia a Perignano,in provincia di Pisa, Ndr) ha voluto dissacrare il presepe trasformandolo in una pacchiana provocazione politica". Così Augusto Gozzoli, segretario provinciale di Forza Nuova a Pisa, commentando il Bambin Gesù giunto su una zattera: un chiaro riferimento ai migranti. "Proteste campate in aria",dice l'arcivescovo di Trieste mons. Crepaldi: "Il messaggio che arriva è ...

Seregno - migranti raffigurati nel Presepe dell'abbazia : vandali rovesciano il barcone : Il tradizionale presepe allestito all'interno dell'abbazia San Benedetto di Seregno quest'anno ha rotto gli schemi. Ma qualcuno ha pensato bene di vandalizzarlo. Il tradizionale presepe allestito all'...

Presepe “CONTRO" Presepe/ Gesù tra i migranti in Chiesa : la Lega risponde con la Sacra famiglia nel gazebo : PRESEPE "contro" PRESEPE: Gesù tra i migranti in Chiesa, la Lega Nord non ci sta e "brandisce" la Sacra famiglia nel proprio gazebo. Tra polemica e attesa del Natale(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:50:00 GMT)

Arcore - Presepe con il barcone. E Gesù nasce tra gli immigrati : Ancora una polemica sul presepe. Mancano appena tre giorni a Natale e ancora si combatte sui presepi realizzati da amministrazioni comunali e parrocchie. Questa volta succede ad Arcore, in Brianza. La parrocchia di Sant'Eustorgio, infatti, ha messo la natività in un barcone. E non solo un gommone, come successo a Castenaso in Emilia Romagna: stavolta oltre al bue e all'asinello ci sono anche i migranti. "Gesù è profugo tra i ...

Ad Arcore Gesù nasce tra i profughi. E la a Lega fa il controPresepe : Polemiche ad Arcore per il presepe esposto dalla parrocchia di Sant'Eustorgio, frazione di Bernate. Alcuni parrocchiani hanno scelto di celebrare la Natività allestendo una rappresentazione dove Gesù ...

Lombardia - Bordonali : chi nasconde Presepe non fa buon servizio : Milano, 19 dic. (askanews) 'Siamo orgogliosi di valorizzare le nostre tradizioni cristiane. Chi nasconde il presepe o altri simboli del Santo Natale non fa un buon servizio alla nostra comunità'. Lo ...

Palermo - Presepe vivente con gli studenti : Gli alunni di una scuola palermitana si cimenteranno negli antichi mestieri in occasione del prossimo Natale.

Un bambinello nero in un barcone : ecco il "Presepe del migrante" in memoria di Aylan : Un presepe con al posto della stalla un barcone e un salvagente, dedicato all'accoglienza dei migranti e al ricordo di Aylan Kurdi, il...

Il Presepe con i bossoli di Assisi : Un presepe fatto con un inquietante tappeto di bossoli d'arma da fuoco e col Bambinello posto a giacervi in una mangiatoia colma di analoghi bossoli in ricordo dei martiri cristiani del terzo ...

Il Napoli continua a trionfare : sul Presepe : ... ma anche per la speranza che nasce quando l'antico incontra il moderno e l'arte sposa il commercio, generando prodotti di alta qualità che si vendono in tutto il mondo. Quella del presepe, infatti, ...

"Virgì - l'anno prossimo famo er Presepe...". Commenti impietosi dei romani contro Spelacchio : "Virgì, l'anno prossimo famo er presepe...". È solo uno dei tanti Commenti ironici che si trovano sui social e che prendono di mira quello che è già stato ribattezzato Spelacchio. Si tratta dell'albero di Natale che è apparso a Piazza Venezia, acceso dalla sindaca di Roma Virginia Raggi il giorno dell'Immacolata. L'albero non è piaciuto a tanti per la sua eccessiva "semplicità" e per questo le ...

Cadegliano Viconago - anche Arbizzo si veste di Natale con il Presepe dei volontari : ... che ha avuto origine in Italia già dai tempi del Medioevo e che oggi è diffusa oggi in tutti i paesi cattolici del mondo. Tra essi anche Arbizzo, caratteristica frazione del Comune di Cadegliano ...

Altro che statuine : a Jesolo il Presepe si fa con la sabbia : Giuseppe abbraccia Maria e il piccolo Gesù su un giaciglio di paglia, scaldati dal respiro del bue e dell’asinello. Niente di strano, se non fosse che questa natività è stata realizzata a grandezza naturale esclusivamente con la sabbia, e fa parte di un presepe monumentale che ogni Natale, dal 2002, prende forma a Jesolo, a pochi passi dal litoral...