Premier League in campo | dove vedere la diretta tv e streaming del Boxing Day

Premier League - ecco il Boxing day : Mourinho sfida il Burnley. Esame Brighton per Conte : Filato via il Natale, il pallone ora torna felice e rotondo a rotolare. Immancabile, del resto, è il rito (o il mito...) britannico del Boxing day. Un'intera giornata di Premier League versata nel ...

Probabili Formazioni Premier League 20^ Giornata 26-12-2017 : Boxing Day: scopri tutte le Probabili Formazioni della ventesima Giornata di Premier League. Domani, nel giorno di S.Stefano, scendono in campo tutte le Formazioni di Premier League per il tradizionale Boxing Day. In questo post vi diamo dei consigli, suggerimenti, previsioni e dritte sulle Probabili Formazioni per piazzare scommesse ponderate e vincenti sulle partite del torneo più prestigioso al mondo. Le Formazioni indicati potrebbero ...

Probabili Formazioni Manchester United-Burnley - Premier League 26-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Burnley, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 16.00. Vincere per dimenticare il pareggio arrivato all’ultimo istante al King Power Stadium con il Leicester in dieci, dopo l’espulsione di Amartey, e per non perdere altro terreno del City. E’ questo l’obbiettivo del Manchester United, impegnato nel giorno del Boxing Day a Old Trafford contro il Burnley. I Red ...

Probabili Formazioni Liverpool-Swansea - Premier League 26-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Swansea, 20^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Solito undici per i Reds, ritorno dal 1′ per Ayew. Il Boxing Day di Premier League chiuderà la sua giornata alle 18:30 con la sfida tra Liverpool e Swansea ad Anfield. I Reds vengono da pirotecnico pareggio contro l’Arsenal, ma sono in serie positiva e vorranno di certo mantenere il trend almeno fino alla fine del 2017. Gallesi che ...

Probabili Formazioni Chelsea-Brighton & Hove Albion - Premier League 26-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Brighton & Hove Albion, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 16.00. Match di grande interesse a Stamford Bridge dove alle ore 16 il Chelsea ospita il Brighton nel Boxing Day. In casa Blues ci sarà da dimenticare la piccola delusione per il pareggio con l’Everton provando conquistare i tre punti per mantenersi stabilmente in zona Champions League. Di fronte un Brighton, dodicesimo con 21 ...

Probabili Formazioni Tottenham Hotspur-Southampton - Premier League 26-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Tottenham Hotspur-Southampton, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 13.30: Gabbiadini in vantaggio su Austin. Winks e Dier in dubbio negli Spurs. In Premier League si scende in campo per il Boxing Day con l’anticipo delle 13.30 tra Tottenham e Southampton a Wembley. Il match della ventesima giornata rappresenta un viatico importante per le due Formazioni che cercano punti per rilanciarsi dopo un ...

Boxing Day : il programma della giornata (di festa) di Premier League : LIVERPOOL-SWANSEA (martedì 26 dicembre ore 18.30, diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport 3 HD) Alle 18.30, infatti, tocca al Liverpool, quarto, che ospita l'ultima in classifica: ci sono tutti i ...

Premier League - 19a giornata : il Manchester City vola a +13 : Bologna, 24 dicembre 2017 - Non restano molte parole per descrivere lo strapotere del Manchester City in Premier League . Gli uomini di Guardiola travolgono 4-0 il Bornemouth (Aguero, doppietta, ...

In campo fino all’Epifania : tutto lo spettacolo di Coppa Italia - Serie A e Premier League : Le vacanze natalizie non risparmiano lo spettacolo del calcio, in arrivo grande spettacolo fino all’Epifania. Si inizia da martedì con la Coppa Italia e la Premier, in campo Lazio-Fiorentina ed anche Chelsea e Manchester United. Mercoledì il derby Inter-Milan ed il match in trasferta del Manchester City mentre giovedì sarà il turno dell’Arsenal. Venerdì è ancora tempo di Serie A, così come sabato, senza dimenticare altre interessanti ...

Probabili Formazioni Tottenham- Southampton - Premier League 26-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Southampton, 20^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Tre cambi per gli Spurs, il Southampton cambia a centrocampo. Il Boxing Day si apre con la sfida tra Tottenham e Southampton a Wembley. Gli Spurs vengono da un ottimo periodo di forma, e si avvicinano al match dopo Natale con il morale a mille grazie all’agevole vittoria sul Burnley per 3-0 con la tripletta di Kane. Periodo no invece ...

Premier League - Boxing Day 2017 : si gioca a Santo Stefano! Il calendario e tutti gli orari delle partite. Come vederle in tv e Diretta Streaming : La Premier League non si ferma neanche a Natale ed ecco il tradizionale appuntamento del Boxing Day 2017, valevole per la 20esima giornata del campionato britannico. Nel giorno di Santo Stefano sarà il Tottenham a dare il via alla danze affrontando a Wembley il Southampton nel “Lunch match” in una sfida che si preannuncia affascinante equilibrata tra due compagini che sanno interpretare il calcio offensivo. Poi alle 16.00 vedremo ...

Video Gol Leicester City-Manchester United 2-2 : Highlights e Tabellino Premier League - 19^ Giornata 23-12-2017 : Risultato Finale Leicester City-Manchester United 2-2, Cronaca e Highlights, Vardy (L), Mata (MU) 2, Maguire (MU), Premier League 19^ Giornata, 23 Dicembre 2017. In svantaggio e in dieci, per l’ingenua espulsione di Amartey, il Leicester trova il pareggio a tempo scaduto con Maguire. Ecco una grande prova di cuore da parte della squadra di Claude Puel, capace di fermare il Manchester United, troppo spavaldo e sicuro di sé e che ...

Calciomercato Premier League - Affari e Trattative 23-12-2017 : Trattative sempre molto vive in Premier League: van Dijk è ad un passo dal City. Lo United lavora per un innesto in difesa e il Newcastle farà un tentativo per Slimani. MAN CITY- Il difensore olandese Virgil van Dijk (26) sembrerebbe ad un passo dal City, con cui ci sono già stati parecchi contatti nelle ultime settimane. Anche l’attaccante cileno dell’Arsenal, Alexis Sanchez (29), avrebbe un accordo di massima con Guardiola ...