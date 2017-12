Potere al popolo | un programma per l’Italia

Elezioni politiche 2018 - Roberto Fogagnoli (Potere al Popolo) : 'pronti a scendere in campo come unica forza alternativa al PD' : ...questo prevedibile voltafaccia ( le poltrone hanno la colla) - sottolinea Fogagnoli - "Potere al Popolo" ha proseguito per la strada della costruzione dal basso di una aggregazione politica e di ...

Il partito del Sud aderisce al percorso di "Potere al popolo" - InfoOggi.it : Alquanto riduttivo e miope per un territorio che rappresenta la metà del Paese e che potrebbe fungere da volano per l'economia dell'intero Paese. Ecco perché, oltre a politiche di investimento e ...

Bagno di folla per la nascita di Potere al Popolo : 'La vera sinistra è qui' Video : Si è svolta questa domenica 17 dicembre a Roma presso il Teatro Ambra Jovinelli l'assemblea nazionale che ha visto ufficialmente la nascita della lista Potere al Popolo, nuovo soggetto della #sinistra radicale che correra' alla prossime #Elezioni politiche di marzo 2018. L'incontro nazionale si è svolto a culmine di decine di riunioni locali che nell'ultimo mese si sono tenute in giro per la penisola, dopo che il 18 novembre vi era stata la ...

Vietnam - il sindaco di Ho Chi Minh disse : ‘Potere al popolo’ : Mi trovavo lunedì 27 novembre ad Ho Chi Minh, Vietnam, per partecipare alla nona Conferenza internazionale sul Mar Cinese Meridionale e ad altre attività di ricerca. Il Mar Cinese Meridionale costituisce un’area di grande importanza dal punto di vista ambientale, strategico e commerciale ed è al tempo stesso oggetto di contesa tra i Paesi rivieraschi: Cina, Vietnam, Indonesia e Filippine, fra gli altri. Una soluzione pacifica e basata sul ...