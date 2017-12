Piena di Colorno | Bonaccini scrive al ministro Padoan per chiedere sei mesi di

Maltempo in Emilia : l’Enza tracima a Lentigione - Parma e Taro in Piena - situazione critica a Colorno : La piena dell’Enza ha tracimato in località Lentigione (RE) ed è in corso l’evacuazione del paese: lo comunica l’Aipo (agenzia interregionale del fiume Po) La piena del Parma è stata durante la notte in buona parte trattenuta alla cassa di espansione di Marano, dove sono state azionate le paratoie, ma la portata di notevoli dimensioni sta causando criticità a Colorno, dove il ponte storico è chiuso. Anche la piena del Taro ha ...