Gas lacrimogeni e scontri tra polizia e manifestanti scesi in piazza a Lima contro la grazia all'exAlberto, 79 anni,domenica, resta ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Era stato condannato a 25 anni di carcere per crimini contro l'umanità.Pedro Pablo Kuczynski ha concesso la grazia anche ad altri sette prigionieri per motivi umanitari, pochi giorni dopo aver evitato l'impeachment grazie al voto del figlio di, Kenji.(Di martedì 26 dicembre 2017)