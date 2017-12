Riforma Pensioni - tutte le novità nella legge di Bilancio 2018 Video : E' stata approvata in via definitiva la legge di Bilancio 2018 che prevede, tra l'altro, novita' sulla Riforma #Pensioni, il rinnovo del contratto per gli impiegati della Pubblica amministrazione, sul lavoro per i giovani [Video], sul contrasto alla poverta', sulla stabilizzazione dei precari. Dopo l'ok della Camera dei Deputati presieduta da Laura Boldrini è arrivato ieri il secondo via libera per l'approvazione definitiva da parte del Senato ...

Pensioni - l'assegno minimo nel 2018 sale a 507 euro : Lo scrive l'Inps in una circolare riportando quanto fissato su un decreto del ministero dell'Economia e del Lavoro sulla rivalutazione delle Pensioni. Tornano così, con la ripresa dell'inflazione, a ...

Pensioni - nel 2018 torna la rivalutazione : aumenti dell’1 - 1% per chi prende fino a tre volte il minimo : Dall’1 gennaio riparte la rivalutazione delle Pensioni, congelata da due anni. L’Inps, sulla base di quanto disposto da un decreto del ministero dell’Economia, ha comunicato che chi riceve fino a tre volte il minimo riceverà un adeguamento dell’1,1%. Quindi l’assegno minimo salirà da 501,89 a 507,42 euro al mese. In un anno l’aumento sarà di circa di 72 euro. Ai pensionati che ricevono mille euro sarà riconosciuto un ...

Riforma Pensioni : manovra al voto finale - le novità in arrivo nel 2018 Video : Oggi 22 dicembre al voto il disegno di legge di Bilancio 2018 che contiene, tra l'altro, le misure relative alla cosiddetta fase due della Riforma #Pensioni. Ma non solo, sono tante le novita' su fisco, famiglia, web tax [Video] per citare alcune delle misure su cui l'aula di Montecitorio ha espresso ieri favorevolmente il voto di fiducia. Per la manovra , quindi, le ultime battute dopo la fiducia votata ieri sera. E' prevista oggi intorno alle ...

Pensioni - cosa cambia nel 2018 : Dal 2018 si andrà in pensione a 66 anni e 7 mesi, soglia uguale anche per richiedere l'assegno sociale. Estesa la platea per Ape sociale, mentre Pensioni e prestazioni di assistenza saranno rivalutate...

Di Maio e il video di Renzi che nel 2013 diceva di voler eliminare le Pensioni d'oro per ottenere 12 miliardi : "Nel dicembre del 2013 un giovane Matteo Renzi in campagna per le primarie del Pd, diceva di voler eliminare le pensioni d'oro. Al direttore Belpietro, che gli rispose che in quel modo non avrebbe racimolato nemmeno 4 miliardi, Renzi ribatté che non erano 4, bensì 12. 12 miliardi".Lo scrive, in un post su Facebook, il candidato premier M5S Luigi Di Maio pubblicando un video che riporta un frame della puntata di "Porta a Porta" alla ...

Riforma Pensioni/ Proietti (Uil) : si allarga la breccia nella Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Proietti (Uil): si allarga la breccia nella Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 dicembre(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 17:54:00 GMT)

Pensioni : le nuove date di pagamento degli assegni nel 2018 Video : Il 2018 portera' delle importanti novita' sul fronte #Pensioni per milioni di italiani. Fino a dicembre di quest'anno, i pensionati [Video] hanno ritirato la loro pensione il primo giorno bancabile del mese, oppure quello successivo, se il primo fosse risultato festivo. Con il nuovo anno le cose cambieranno. La misura è contenuta nella modifica dell'articolo 6 al decreto legge 65/2015 apportata nel Milleproroghe. Salvo variazioni dell'ultimo ...

Pensioni - nel 2018 cambia l'importo dell'assegno : tutti gli aumenti : Pensioni, dal 2018 ecco gli aumenti. Gli assegni mensili tornano a crescere, seppur di poco: si tratta di una novità che interesserà tutti i pensionati a partire dall’assegno che verrà corrisposto nel mese...

Pensioni - nel 2018 cambiano le date per l'accredito : ecco il calendario completo : Pensioni, dal primo gennaio 2018 cambiano le date di pagamento degli assegni. Arriva infatti a scadenza il 31 dicembre 2017 la norma contenuta nell'articolo 1, comma 302 della legge 190/2014 introdotta dall'articolo 6 del decreto legge...

RIFORMA Pensioni 2017/ Sposetti-Richetti : nel Pd è guerra sui vitalizi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2017, oggi 10 dicembre. Nel Pd sta per esplodere un caso sui vitalizi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni 2017 : Ape e Quota 41 - anche nel 2018 esclusi molti lavoratori : "I correttivi finora ipotizzati dl Governo, senza ulteriori misure sarebbero del tutto irrilevanti e determinerebbero anche per il 2018 l'esclusione di tantissimi lavoratori dalle prestazioni", lo ha confermato il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli ancora in pressing sull'estensione dell'Ape Sociale e del meccanismo di Quota 41 ad una platea più ampia di beneficiari. In vista della votazione della nuova Legge di Stabilità, ...