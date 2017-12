Pari United al 90' | vince il Chelsea

Diretta/ Manchester United Burnley (risultato live 1-2) streaming video e tv : Red Devils a caccia del Pari : Diretta Manchester United Burnley: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Premier League che si gioca nel Boxing Day(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:30:00 GMT)

Man United-Man City 1-1 La Diretta David Silva sblocca - Pari di Rashford : Quella di oggi non è solo la sfida tra le prime due squadre in classifica, ma è anche l'ennesimo appuntamento tra i due allenatori più bravi al mondo da qualche anno a questa parte. SEGUI LA Diretta &...

Man United - Ibra : 'Champions? C'è chi l'ha vinta ed è sParito. Io invece...' : Zlatan Ibrahimovic , stella del Manchester United , ha parlato a Sky Sport : 'La Champions ovviamente è un trofeo che mi manca. Però dico sempre a me stesso: sarei diventato un giocatore migliore vincendo la Champions? No. Sono diventato un giocatore peggiore senza ...

Premier League : che sofferenza per lo United - crolla il Tottenham - Pari di Benitez : Il Premier League è iniziato oggi il turno infrasettimanale. La 14^ giornata di campionato è iniziata con la vittoria del Manchester United sul temibile campo del Watford. La squadra di Josè Mourinho senza metter in mostra chissà quale spettacolo, vince rischiando molto nel finale per 4-2 contro una squadra coriacea capace di imbastire una rimonta quando sul 3-0 la gara sembrava essere chiusa. I padroni di casa arrivano sino al 3-2, poi Lingard ...

Barcellona - Paris e United a punteggio pieno : CLICCA QUI PER LA CRONACA COMPLETA DELLA PARTITA I risultati di martedì Gruppo E : Maribor - Liverpool 0-7 , Spartak Moskva - Sevilla 5-1 Gruppo F : Feyenoord - Shakhtar Donetsk 1-2 , Manchester City ...

Pari tra Liverpool e United : Finisce a reti bianche, 0-0, il big match dell'ottava giornata di Premier League giocato all'Anfield tra Liverpool e Manchester United. I 'reds' guidati da Jurgen Klopp tengono testa alla capolista e ...