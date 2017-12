: RT @f4glord: riassunto della giornata: a parte mio zio che dice “il pandoro è il panettone dei froci” (e io che dico “allora dammene due f… - ilbuonMarco : RT @f4glord: riassunto della giornata: a parte mio zio che dice “il pandoro è il panettone dei froci” (e io che dico “allora dammene due f… - Emme_Vi : Non ho mangiato panettone né pandoro e ora mi è venuta voglia di pandoro pucciato nel latte. Piango. - headhunter_75 : RT @f4glord: riassunto della giornata: a parte mio zio che dice “il pandoro è il panettone dei froci” (e io che dico “allora dammene due f… - elizbethbennet : RT @f4glord: riassunto della giornata: a parte mio zio che dice “il pandoro è il panettone dei froci” (e io che dico “allora dammene due f… - bea_titudine : RT @f4glord: riassunto della giornata: a parte mio zio che dice “il pandoro è il panettone dei froci” (e io che dico “allora dammene due f… -

(Di martedì 26 dicembre 2017) Con il d.m. 22/07/05 sono state definite le regole dei prodotti natalizi da forno a cui sono riservate le denominazioni “” e “”. Elementi caratterizzanti di questi dolci – spiega, Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente – sono la lievitazione naturale e la presenza obbligatoria di burro e uova fresche. Gli ingredienti fondamentali delsono: farina di frumento; zucchero; uova di gallina di categoria “A” e/o tuorlo d’uovo in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo; burro in quantità non inferiore al 16%; uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al 20%; lievito naturale costituito da pasta acida; sale Gli ingredienti del, invece, sono: farina di frumento; zucchero; uova di gallina di categoria “A” e/o tuorlo d’uovo in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo; latte; burro ...