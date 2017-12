Orario scadenza concorso INPS il 27 dicembre | link download | stampa domanda e contatti

: Orario scadenza #concorsoINPS il 27 dicembre: link download, stampa domanda e contatti… - OptiMagazine : Orario scadenza #concorsoINPS il 27 dicembre: link download, stampa domanda e contatti… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 26 dicembre 2017) Siamo davvero ad un passo dalladelladelper 365 funzionari. Il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura per la selezione pubblica è fissato per domani 27ma esiste anche unben preciso oltre il quale non si potrà inviaredi partecipazione e questo perché, come oramai tutti sanno, la procedura dedicata è online e dunque tutta telematica.Dopo le tante polemiche sulla certificazione B2 d'inglese dichiarata pure illegittima dal TAR ma di fatto presente nel bando, ecco che mancano solo pochissime ore per non perdere l'occasione di partecipare al. C'è tempo solo fino alle ore 16 di domani pomeriggio 27, non un minuto di più. La procedura dedicata all'invio delladovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma online ufficiale dedicata, con i propri dati di accesso ...