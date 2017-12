"Far Web" : chi sono i seminatori di Odio sulla Rete : Dalla politica alla caccia, dai diritti civili ai vaccini, dallo sport alla religione: la tematica è solo un p Rete sto per far valere il linguaggio della sopraffazione verbale. Far Web indaga sulla ...

Paolo Fresu digiuna per lo Ius Soli - insulti in Rete. La sua risposta : "Colpisce l'Odio di persone normali" : Non l'ha mai considerata una questione politica, ma di civiltà. "In classe di mio figlio Andrea il 30% degli studenti è nato da genitori stranieri integrati con la realtà bolognese, dove lavorano in ...