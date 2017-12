Nuovo spunto rialzista per Acuity Brands

Nuovo spunto rialzista per Persimmon : Punta con decisione al rialzo la performance di Persimmon , con una variazione percentuale dell'1,98%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Nuovo spunto rialzista per Ameriprise Financial : Balza in avanti Ameriprise Financial , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'...

Nuovo spunto rialzista per Tenaris : Seduta positiva per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che avanza bene dell'1,89%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Nuovo spunto rialzista per Tamburi : Scambia in profit Tamburi , che lievita dell'1,95%. Il trend di Tamburi mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a ...

Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini : (Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà confermando l'impostazione positiva dell'avvio, seppur con guadagni contenuti. Il mood degli investitori è, infatti, ...

Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini : Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà confermando l'impostazione positiva dell'avvio, seppur con guadagni contenuti. Il mood degli investitori è, infatti, condizionato dall' attesa ...

Nuovo spunto rialzista per Berkeley Group Holdings : Punta con decisione al rialzo la performance di Berkeley Group Holdings , con una variazione percentuale dell'1,80%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Nuovo spunto rialzista per Cimarex Energy : Seduta positiva per Cimarex Energy , che avanza bene dell'1,88%. L'andamento di Cimarex Energy nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Nuovo spunto rialzista per Indra : Scambia in profit la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che lievita dell'1,95%. Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra ...