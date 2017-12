Nuova linfa al Manifesto di Marx In ottava rima

Recensione SSD Crucial BX300 (480GB) : Nuova linfa vitale per il vostro PC! : Dare una nuova vita a PC e notebook datati e non. Questo l’intento prefissato da Crucial nella realizzazione del BX300, SSD che abbiamo avuto modo di testare. Riuscirà nel suo intento? Direi proprio di si! Confezione La confezione di vendita del prodotto realizzato da Crucial consiste in un packaging semplice ed essenziale, con l’immagine del prodotto sulla facciata principale e alcune specifiche sul retro. Sollevato il ...