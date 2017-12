Nucleare | da Pyongyang altri test sui missili nel 2018

Terza Guerra Mondiale/ Putin vs Corea del Nord : “non riconosciamo status Nucleare a Pyongyang” : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 14 dicembre 2017: gli Usa provano ad aprire alla Corea del Nord, la Russia parla di doppio congelamento per Pyongyang(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 12:55:00 GMT)

Pyongyang : «Trump sta implorando una guerra Nucleare» : Il comunicato del regime nord coreano definisce gli Usa «un demone nucleare». Gli Usa preparano esercitazione nella zona. Il 15 dicembre prevista riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Nucleare - Trump : Paesi responsabili aiutino a fermare Pyongyang : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente fatto appello a "tutte le nazioni responsabili" affinché agiscano per contribuire a fermare la minaccia Nucleare e missilistica nordcoreana. "...

Trump minaccia Pyongyang : 'Smantelleremo il loro Nucleare'. La replica : 'Stupidi commenti - sarà punito' : La Corea del Nord è fatto di persone 'grandi, industriose e calorose, molto più calorose di quanto il resto del mondo sappia o comprenda', ha spiegato. Ma alla domanda fatta dai giornalisti se si ...

Corea del Nord - Trump minaccia : “Non ci sottovalutino - smantelleremo programma Nucleare”. Pyongyang : ‘Stupidi commenti’ : “Nessun dittatore deve sottovalutare la determinazione e la risolutezza degli Stati Uniti”. Appena iniziato il suo viaggio in Asia, Donald Trump è tornato ad attaccare la Corea del Nord. Il presidente Usa, riferendosi alla situazione geopolitica nella penisola Coreana, durante il suo discorso alle truppe militari della base aerea giapponese di Yokota, ha nuovamente parlato di una “ferma volontà” di fermare il programma ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord - da Seul : "Non accetteremo mai Pyongyang come potenza Nucleare" : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 1 novembre 2017: crisi Corea del Nord, Nato "il Giappone è partner ideale, mentre la Russia deve cooperare di più"

Corea del Nord - Trump mette in preallarme i bombardieri B52. Pyongyang : “Lunatico col dito sul pulsante Nucleare” : Continua a salire la tensione sull’asse Washington-Pyongyang. Secondo i media americani l’aviazione ha messo in preallarme i bombardieri nucleari B-52, un’operazione che non si verifica dai tempi della guerra fredda. “Non si tratta della preparazione di un evento specifico, ma è un ulteriore passo avanti per essere pronti”, ha dichiarato David Goldfein, capo di stato maggiore dell’Aeronautica Usa. Goldfein ha ...

Pyongyang minaccia un attacco Nucleare imminente agli Stati Uniti : La Corea del Nord esce allo scoperto e minaccia il Mondo intero: “una guerra nucleare potrebbe scoppiare in qualsiasi momento”. E’ l’avvertimento pronunciato all’Onu dal vice ambasciatore di Pyongyang, Kim In Ryong. “Finché nessuno parteciperà alle azioni militari USA contro…Continua a leggere →