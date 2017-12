Niente Giro d'Italia per Vincenzo Nibali : Adesso è ufficiale: il Giro d'Italia 2018 non avrà ai nastri di partenza Vincenzo Nibali . Il corridore siciliano due volte vincitore della corsa rosa e terzo classificato nell'edizione 2017, salterà ...

Niente Giro per Nibali : 'Tour più adatto a mie caratteristiche' : Roma, 14 dic. (askanews) Vincenzo Nibali correrà nel 2018 soltanto il Tour de France. Niente Giro d'Italia, dunque, per il corridore siciliano impegnato con la sua squadra, la Bahrain-Merida sull'...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ha scelto il Tour de France 2018! Assalto alla maglia gialla - niente Giro d’Italia : “Non so se ci sarò“. Parole di Vincenzo Nibali dopo la presentazione del prossimo Giro d’Italia. Parole che avevano fatto ipotizzare una sua preferenza verso il Tour de France del 2018. Parole che trovano conferma sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sulla cui edizione odierna si parla del programma dello Squalo per la stagione che sta per cominciare. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata, ma potrebbe accadere in ...