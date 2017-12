Ngapeth sul mercato | subito via da Modena

: @OhEzriaMyLove Poi la società a mandato un avviso in cui diceva tutto questo e che in poche parole è a favore dell'… - FranciBi22 : @OhEzriaMyLove Poi la società a mandato un avviso in cui diceva tutto questo e che in poche parole è a favore dell'… - OA_Sport : #Modenavolley #Ngapeth #volley #Superlega Duro intervento ufficiale della società modenese sul caso che... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 26 dicembre 2017) Gia' durante il periodo estivo dedicato al volleyla domanda che tutti gli addetti ai lavori si sono posti, dopo l'ufficializzazione del nuovo allenatore di #, è stata: riusciranno a coesistere il fenomeno francese tutto genio e sregolatezza #con il coach sergente di ferro Radostin Stoytchev? In questi primi mesi della stagione 2017/2018 sembrava che tutto stesse filando nel migliore dei modi possibili, con zero polemiche all'interno dello spogliatoio ed i risultati sul campo che arrivavano ogni domenica. Ma qualcosa in questi ultimi giorni ha causato un autentico terremoto negli ambienti modenesi e le conseguenze sembrano molto serie. Cosa sta succedendo La vigilia del match contro Padova è decisamente destabilizzante, con i tifosi modenesi che si ritrovano, dopo gli abbondanti e felici pranzi natalizi di questi giorni, un ultimo boccone prima del ...