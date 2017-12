Neve e pioggia - a Santo Stefano arriva il maltempo su tutta Italia - : Annuvolamenti dalla Liguria alla Calabria per tutto il 26 dicembre. Mercoledì 27 annunciate precipitazioni particolarmente intense in Toscana, Campania e Molise. LE PREVISIONI METEO

ALLERTA METEO Neve/ Previsioni : nevicate a bassa quota - torna anche la pioggia (oggi - 25 dicembre 2017) : METEO, Previsioni del tempo e maltempo: oggi, 25 dicembre 2017. Sarà un Natale con cielo sereno quasi ovunque, mentre a Santo Stefano tornerà a farsi sentire il maltempo con pioggia e NEVE.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 12:51:00 GMT)

Nuova Perturbazione Mercoledì 27 Dicembre - Pioggia e Neve in Montagna : Buon Natale Amici, tenete a portata di mano l’ombrello perchè nella giornata di Mercoledì 27 Dicembre, saremo interessati da una Perturbazione di origine atlantica. Nella giornata di domani 26 Dicembre, Santo Stefano, l’alta pressione continuerà a a perdere terreno sulla nostra penisola, favorendo l’ingresso di correnti più umide che favoriranno la possibilità di piogge sui […]

Meteo avverso - Burrasca dopo Natale con Neve - PIOGGIA e VENTO : E tali cambiamenti del clima si sono vissuti questi giorni in altre parti del Mondo come in Siberia con nevicate di intensità che si vedono solo a Primavera, nevicate estreme hanno interessato anche ...

Meteo - arriva l'anticiclone di Natale : da Santo Stefano pioggia e Neve : Sarà un "dolce" Natale dal punto di vista Meteorologico: solo dalla sera del 25 dicembre i primi segnali di maltempo. Ecco le previsioni per i prossimi giorni. Meteo Natale “Il tempo...

Nuova irruzione artica sulla penisola - fine settimana con pioggia - Neve e calo delle temperature : Roma - Una Nuova ondata di maltempo coinvolgerà parte del nostro Paese da venerdì. Si tratta di una perturbazione nordeuropea, legata a una circolazione depressionaria che resta centrata tra Mare del Nord, Baltico e Scandinavia. A essa sono associate masse d'aria artica in discesa verso sud, che favoriranno un nuovo calo delle temperature sulla nostra penisola. PIOGGE, neve E temperature IN calo - Giovedì la Nuova ...

Allerta Meteo Veneto : pioggia - Neve e poi caldo. Dichiarato lo stato di attenzione e preallarme : “Le precipitazioni occorse nella giornata di lunedì (ieri), accompagnate da un aumento dello zero termico, hanno determinato incrementi dei livelli idrometrici lungo la rete idraulica principale, ad esclusione del Bacino dell’Adige. Particolare rilevanza sta assumendo la propagazione della piena lungo il fiume Tagliamento”. Sulla base di questa valutazione, contenuta nell’Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica emesso poco fa, il Centro ...

Maltempo : dopo la Neve arriva la pioggia a Bolzano : In Alto Adige, dopo la neve, nel fondovalle è arrivata la pioggia: a Bolzano le strade innevate sono diventate scivolose, generando disagi alla viabilità. Nel capoluogo altoatesino complessivamente 160 persone sono al lavoro su una rete di 150 chilometri di strade. L'articolo Maltempo: dopo la neve arriva la pioggia a Bolzano sembra essere il primo su Meteo Web.

Pioggia - Neve e vento in Francia : allerta arancione per la tempesta Ana : Piogge torrenziali, forti raffiche di vento, valanghe, tempeste di neve, mareggiate: in Francia 34 dipartimenti sono in allerta arancione a causa della “tempesta Ana“. Senza elettricità 120.000 case nel sud del Paese: la Loira è la regione più colpita con 90.000 famiglie senza corrente. In Vandea sono previste da Meteo France raffiche di vento fino a 150 km/h sulla costa. Il maltempo si sposterà successivamente nella regione ...

Maltempo Veneto : pioggia in pianura e ancora Neve in montagna : Circa una cinquantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutto il Veneto: le maggiori criticità in pianura riguardano soprattutto la caduta di alberi e rami a causa del peso della neve. Dopo la nevicata di ieri oggi l’innalzamento delle temperature ha portato la pioggia nelle principali città della regione, mentre in montagna nelle ultime ore si è consolidato il manto di neve fresca. Secondo le rilevazioni dell’Arpav ...

Meteo - è un lunedì di allerta rossa : Neve - pioggia e venti forti : È un lunedi con l'allerta maltempo in Italia in varie regioni. Nuove piogge e nevicate sono previste nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Vera e propria bufera di neve ad Aosta, dove è...

Arrivano pioggia e Neve - allerta anche in pianura. Rinviata la partita Genoa-Atalanta : Il Ponte dell’Immacolata si conclude con i primi fiocchi di neve su Milano che annunciano un inizio di settimana all’insegna del maltempo. Intorno alle 16 ha iniziato a nevicare con decisione sul capoluogo lombardo, con i mezzi spargisale in azione lungo le strade per il rischio ghiaccio. Per lunedì l’allerta meteo riguarda in particolare Liguria,...