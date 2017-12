STAR TREK : DISCOVERY - "Nella foresta vado - per perdere la mia mente e trovare la mia anima" : Cari lettori, questa sera su CBS All Access arriverà il finale di autunno di STAR TREK: DISCOVERY, che concluderà la prima parte di stagione della serie. Il titolo dell'episodio, "Into The Forest I Go", è tratto da una famosa citazione dello scrittore John Muir, sul perdere la propria ragione e ritrovare se stessi. Questo nono episodio si prospetta essere esplosivo, dato il teso cliffhanger che ha chiuso il precedente.ARTICOLI CORRELATI: STAR ...