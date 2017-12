NBA | Thompson affonda i Cavs nel big match del Christmas Day

Basket - NBA 2017-2018 : Warriors vittoriosi con Curry e Thompson da urlo - LeBron James sontuoso per i Cavs - i Celtics riprendono a correre : 10 gli incontri nella notte NBA ed andiamo ad analizzare quanto avvenuto nel darsi in campo.Golden State domina letteralmente contro i Chicago Bulls. 143-94 per i ragazzi di Steve Kerr, ottenendo la 14esima vittoria dell’annata. Giocate da urlo quelle proposte da Stephen Curry e Klay Thompson che realizzando 62 punti in due (33 Curry e 29 Thompson) hanno preso letteralmente per mano la squadra. Dopo un primo quarto incerto infatti i ...