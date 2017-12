Nba | Golden State batte Cavaliers

Nba 2017-2018 : cadono Boston e Houston - Golden State vince contro i Cavs : Non sono mancate le sorprese per quanto riguarda le cinque partite dell’NBA Christmas Day 2017: come da tradizione, le squadre della lega più spettacolare al mondo sono scese in campo per allietare il Natale dei tifosi sparsi in tutto il mondo. Partita di cartello la rivincita delle scorse Finali Nba, in cui i Golden State Warriors hanno avuto la meglio su Cleveland Cavaliers, che non sono riusciti a prendersi la rivincita della sfida ...

Basket Nba 2017. LeBron stecca - stavolta la festa di Natale è tutta per Golden State : La festa di Natale stavolta è tutta per i Golden State Warriors che, ribaltando l’esito della sfida dello scorso anno, si aggiudicano (99-92) la partita più attesa della serata natalizia contro i Cleveland Cavaliers. Spettacolo pochino, emozioni tante nel remake della finale dello scorso anno che ha visto i padroni di casa di Golden State vincere nonostante l’assenza di Stephen Curry, nonostante percentuali di tiro lontane da quelle che ...

Diretta Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers dove vedere in tv e streaming gratis Basket Nba 2017 - : Diretta Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers, il match valido per la regular season di Basket Nba, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match

Nba - a Natale 5 partite in diretta tv con Golden State-Cleveland match clou : gli orari : Saranno ben 5 le partite in programma nel campionato di pallacanestro più bello del mondo, in successione e in diretta a partire dalle ore 18 su Sky Sport 1: New York " Philadelphia , il match clou è ...

Nba 2017-2018 : Golden State-Cleveland - la sfida infinita. Natale con LeBron - ma non con Curry : Tutto il mondo guarderà questa partita e sia LeBron sia KD sanno che conta vincere molto più di altre volte. CLICCA QUI PER TUTTI LE NEWS SUL BASKET

Nba 2017-2018 : Golden State-Cleveland - la sfida infinita. Natale con LeBron - ma non con Curry : Natale per tutti gli appassionati di basket vuol dire solo una cosa “NBA Christmas Day”. Nella serie di partite che la NBA ha in programma c’è ovviamente la sfida più attesa, quella che è valsa il titolo nelle ultime tre stagioni e che, secondo i pronostici di inizio anno, si riproporrà per una quarta volta. Si parla ovviamente di Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers. Si gioca in California in casa dei campioni in carica, reduci ...

Golden State-Cleveland oggi (25 dicembre) : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Sfida stellare nel remake della Finale Nba : Una Sfida attesa. Le due finaliste dello scorso, le grandi favorite per incontrarsi nuovamente all'atto conclusivo della stagione NBA 2017-2018. come da tradizione, i Golden State Warriors campioni ...

Nba 2017-2018 : spettacolo a Natale tra Golden State e Cleveland. Statistiche e curiosità sulla rivincita delle Finals : Per gli appassionati di basket il Natale vuol dire Christmas Day, ovvero una scorpacciata di incontri in NBA dall’alto tasso di spettacolo e divertimento. Per il terzo anno consecutivo, la partita della prima serata italiana vedrà di fronte Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Non è l’unica partita in programma a Natale, ma certamente la più attesa ed intrigante. Un match diventato ormai un classico non solo del 25 dicembre ...

Nba 2017-2018 : Boston torna alla vittoria. Golden State battuta da Denver! Successo per Belinelli e Atlanta : Spettacolo, giocate ed emozioni nella notte NBA. Dodici i match disputati nell’ultima serata prima della pausa natalizia e la scorpacciata del Christmas Day. Le sorprese non sono mancate. I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo in casa i Chicago Bulls per 117-92. Grande prova di Kyrie Irving, con 25 punti segnati e 9/15 dal campo (5/7 da tre), mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 20. Tutto il quintetto titolare dei Celtics è ...

Nba - Golden State torna a comandare l'Ovest - Kerr : "E quando rientrerà Curry vedrete..." : Dobbiamo soltanto tornare a concentrarci sul gioco, un fischio sbagliato può starci, arbitrare questo sport è complicatissimo'. Come si stanno evolvendo i Warriors? 'Stiamo cercando di continuare a ...

Nba 2017-2018 : Golden State infila l’undicesima - cade ancora Houston. Belinelli scrive 27 - ma vince Westbrook sulla sirena : Sono nove le partite della notte NBA. Cambio al vertice della Western Conference con i Golden State Warriors che firmano il sorpasso sugli Houston Rockets. Decisivo l’undicesimo successo di fila dei campioni in carica, che superano in casa i Los Angeles Lakers per 113-106, nonostante l’assenza dell’infortunato Steph Curry. MVP della serata Kevin Durant, che chiude con 33 punti, mentre agli ospiti non bastano i 24 punti e 14 ...

Nba : Golden State più forte degli infortuni - anche quello alla schiena di Kerr : Vincere o perdere non sarà la fine del mondo, ma contro di loro giochiamo soltanto due volte durante la stagione e come sempre sarà una sfida intensa, in cui i dettagli faranno la differenza. Non è ...

Nba - Thompson 29 trascina Golden State - Boston cade al TD Garden con Miami : Minimo sforzo, massimo risultato. I Warriors illuminano a intermittenza ma centrano il successo consecutivo numero 10, passando in casa sui Grizzlies. Boston cade al TD Garden, lasciando il ...