Nave britannica "scorta" fregata russa

: RT @sputnik_italia: Media: portaerei britannica ha delle falle nello scafo - CorryLoddo : RT @sputnik_italia: Media: portaerei britannica ha delle falle nello scafo - PMO_W : RT @alessandracatsi: Media: portaerei britannica ha delle falle nello scafo - alessandracatsi : Media: portaerei britannica ha delle falle nello scafo - sputnik_italia : Media: portaerei britannica ha delle falle nello scafo -

Una"hato" unada guerrache si era avvicinata alle acque territoriali britanniche il giorno di Natale, ha detto il ministero della Difesa inglese. L'HMS St Albans è stato inviato are lada guerra"Ammiraglio Gorchkov" nel Mare del Nord per "monitorare la sua attività in aree di interesse nazionale" e tornare al suo porto di origine, Portsmouth. "Non esiterò a difendere le acque territoriali da qualsiasi aggressione", ha detto il ministro britannico, Gavin Williamsont.(Di martedì 26 dicembre 2017)