Da Natale a Santo Stefano : La Chiesa celebra oggi S.Stefano e Natale è già alle spalle, ma le vacanze sono appena iniziate e agli italiani costeranno 10 miliardi di euro

Santo Stefano - perché si celebra subito dopo il Natale? : La notizia destò stupore nel mondo cristiano, ormai in piena affermazione, dopo la libertà di culto sancita dall'imperatore Costantino un secolo prima. Da qui iniziò la diffusione delle reliquie di s.

BABBO Natale/ Arriva Santa Claus : il Palazzo di Siena dedicato all'uomo dei regali aperto fino a fine mese : BABBO NATALE: Arriva Santa Claus, il momento più bello per i bambini. Google anche quest'anno ne "traccerà" il viaggio, ma non mancano altre iniziative curiose(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 21:44:00 GMT)

Gerusalemme - il Natale in Terra Santa segnato dalla decisione di Trump : E mentre la politica e il maltempo lasciavano vuota piazza Manger a Betlemme, che invece negli anni precedenti era stata piena di turisti, il premier israeliano Benjamin Netanyahu faceva gli auguri ...

Dieci pranzi e 1.200 poveri a tavola : il Natale di solidarietà della Comunità di Sant'Egidio a Napoli : Questi pranzi ci parlano di futuro, di un mondo senza fame e senza solitudine, un mondo di unione di cui c'è tanto bisogno, anche a Napoli'. 'Il Natale è un una festa di pace ed è il grande augurio ...

Maltempo a Santo Stefano dopo la tregua di Natale | : Dal 26 dicembre condizioni atmosferiche in peggioramento a partire dall'Italia settentrionale. Piogge attese anche al Centro-Sud fino a venerdì. LE PREVISIONI METEO

Il Natale nel mondo - da Meghan e Harry ai surfisti di Bondi Beach col cappello di Santa Claus : Dai reali inglesi riuniti nella tenuta di Sandringham alla tradizionale messa di mezzanotte, a chi invece anche il 25 dicembre non rinuncia al costume da bagno, ecco come si celebra nel mondo

Natale 2017. IL MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO : Preghiamo che nella penisola coreana si possano superare le contrapposizioni e accrescere la fiducia reciproca nell'interesse del mondo intero. A Gesù Bambino affidiamo il Venezuela perché possa ...

Palermo - 600 persone al pranzo di Natale di Sant'Egidio : Anche quest'anno la comunità di Sant'Egidio ha organizzato il pranzo per i meno abbienti di Palermo nella chiesa di Santa Lucia Badia del monte in via Ruggero Settimo e nella chiesa di Santa Maria di ...

Pranzo di Natale di Sant'Egidio a Santa Maria in Trastevere : c'è anche la sindaca Raggi : anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha partecipato oggi al Pranzo di Natale della Comunità di Sant' Egidio per i bisognosi nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma ( foto Cecilia ...

Vaticano - la benedizione di Natale di Papa Francesco : 'Per la Terrasanta due Stati e confini concordati' : Papa Francesco sceglie gli occhi dei bambini per ritrovare Gesù e il significato del Natale in tutti gli angoli del mondo teatro di sofferenza, dove 'soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale'. Nel messaggio di auguri che ...

Il Natale di Papa Francesco : "Vedo Gesù nei volti dei bambini. In Terra Santa coesistano due Stati" : Per la quinta veglia natalizia del suo pontificato, Francesco ha insistito sulla situazione di quanti sono costretti a "lasciare la loro Terra e mettersi in cammino", per "sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a versare sangue innocente"

Meteo Emilia-Romagna : bel tempo a Natale - nuvoloso a Santo Stefano : A Natale bel tempo, nuvole a Santo Stefano: lo rileva il bollettino Meteo dell’Arpa Emilia Romagna. Oggi, 25 dicembre, tendenza ad aumento della copertura nuvolosa con deboli ed irregolari precipitazioni sulle aree di crinale centro-occidentali dalle ore pomeridiane che potranno assumere carattere nevoso a quote superiori i 1500 metri nelle ore notturne. Temperature: massime tra 5 e 10 gradi. Venti: deboli variabili sulla pianura; deboli ...