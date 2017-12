Germania - trovate munizioni vicino al mercatino di Natale : Torna la paura attentati in Germania . A un anno di distanza dall'attacco al mercatino di Natale , il livello di allerta nel paese è ai massimi livelli. Diverse munizioni claibro 7,65 (circa 200 unità) sono state ri trovate in alcuni sacchetti nei pressi del mercatino di Natale di Berlino, nella zona di Chartlottenburg. Immediatamente è scattata l'allerta terrorismo. Di fatto la polizia è intervenuta dopo la segnalazione da parte di un ...

Germania : pacco sospetto a Potsdam - obiettivo non era mercato Natale : E' "improbabile" che l'obiettivo del pacco sospetto trovato ieri in una farmacia a Potsdam, vicino a Berlino, fosse il mercatino di Natale della città tedesca. Lo ha comunicato la polizia dello Stato di Brandeburgo, dopo aver valutato i primi elementi delle indagini, che quindi "continuano in tutte le direzioni".