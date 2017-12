Natale - fedeli protestano per il kit della benedizione fai da te. Il docente di diritto canonico : “Dovuto a penuria del clero” : “benedizione fai da te? No, grazie”. È la risposta di alcuni fedeli del Varesotto che, in occasione del Natale, hanno ricevuto dai loro parroci un vero e proprio kit per darsi da soli la benedizione. In un sacchetto di plastica trasparente, infatti, hanno trovato un’ampollina di acqua benedetta, un lumino, un libretto con gli auguri dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e l’immancabile busta per l’offerta natalizia. A ricevere il ...