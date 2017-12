Mourinho | Lo United? È come l' Inter

Manchester United - Mourinho : 'Siamo come Inter e Milan. Il City paga terzini come attaccanti' : Noi siamo nel secondo anno di ricostruzione di una squadra di calcio, che voi sapete non essere tra le migliori squadre del mondo. Si parla di responsabilità di vincere la Premier League e il ...

Boxing day col brivido per Mourinho : lo United pareggia in extremis : Un Boxing Day col brivido per Josè Mourinho e il suo Manchester United. All'Old Trafford, contro il Burnley, lo United è riuscito solo nel recupero a evitare la quarta sconfitta stagionale, ...

Juventus - Mourinho punta Dybala : lo United prepara un'offerta da 70 milioni : Josè Mourinho ha messo gli occhi su Paulo Dybala: l'indiscrezione arriva dal 'Daily Star', secondo cui il tecnico portoghese vorrebbe portare l'argentino della Juventus all'Old Trafford la prossima ...

Manchester United - Mourinho pensa a Kluivert : L'attaccante esterno in forza all' Ajax - secondo quanto riportato dal portale 'Yahoo Sport' - sarebbe finito nel mirino del Manchester United . Il calciatore nei giorni scorsi è stato accostato alla ...

Il Manchester United congela il rinnovo di Mourinho : Gli ultimi non brillantissimi risultati del Manchester United hanno raffreddato la trattativa per il rinnovo del contratto dello Special One. L'articolo Il Manchester United congela il rinnovo di Mourinho è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester United : Mourinho vuole Milinkovic : Manchester United: Mourinho vuole Milinkovic Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Manchester United, OBIETTIVO Milinkovic- Nella prossima estate, potrebbe seriamente scatenarsi un’asta stratosferica per Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, infatti, sta catturando l’interesse di tutte le big europee a suon di grandi prestazioni. Anche a Bergamo, ...

Conte furioso - il Manchester United mette gli occhi su Hazard : l'offerta di Mourinho al Chelsea è folle : Josè Mourinho pronto a soffiare al Chelsea di Antonio Conte la sua stella più luminosa: il Manchester United pensa ad Eden Hazard Josè Mourinho vuole a tutti i costi, per la prossima stagione, Eden ...

Manchester United - Mourinho scarica Mkhitaryan. Occasione Inter? : Manchester United, Mourinho scarica Mkhitaryan. Occasione Inter? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Manchester United, Mourinho scarica MKHITARYAN – L’ottimo avvio di stagione ha candidato l’Inter a un posto tra le favorite alla vittoria dello scudetto. L’obiettivo in casa nerazzurra però è sempre stato dichiarato: conquistare la ...

United-City - ancora polemiche. Guardiola : 'Giusto festeggiare'. Mourinho : 'Educazione diversa' : Un derby infinito che va ben oltre il triplice fischio: United-City 1-2, ma la sfida di Manchester prosegue eccome ancora oggi. Dal terreno di gioco di Old Trafford alla rissa negli spogliatoi ...

Manchester United - Van Gaal : 'Mourinho gioca un calcio noioso e difensivo' : Il derby di Manchester, che domenica ha decretato la vittoria del City in casa dello United (e una bella ipoteca sul titolo), è ancora il principale argomento calcistico di discussione in Inghilterra. ...

Van Gaal contro Mourinho : “che noia il suo United” : Louis Van Gaal contro Jose’ Mourinho. Rimasto senza panchina dopo la fine del suo contratto con il Manchester United, l’esperto allenatore olandese non fa sconti al suo successore. “Preferisco guardare le partite del city”, ha detto Van Gaal, alla guida dei Red Devils dal 2014 al 2016, in un intervista al quotidiano inglese ‘The Mirror’. “Mourinho non e’ criticato, mentre il suo gioco e’ ...