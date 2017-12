Mourinho | il futuro torna in discussione

Manchester United - Mourinho tra passato e futuro : “Diventerò ct. Al Porto ho dato il meglio” : Manchester United , Mourinho tra passato e futuro : “Diventerò ct. Al Porto ho dato il meglio” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Manchester United , Mourinho TRA passato E futuro : “DIVENTERÒ CT” – Mai banale, sempre special. José Mourinho non perde la sua verve da abilissimo comunicatore e fa discutere anche quando non sembra sua ...

Zidane come il peggiore Mourinho : non è più Special - futuro a rischio : 8 PUNTI IMPOSSIBILI - Nel calcio non si può mai sapere, è uno degli aspetti più affascinanti di questo sport, ma è anche vero che guardare alle statistiche a volte può dare un'idea di ciò che si può ...

Inter - Mourinho svela : ”è stata una storia d’amore e sul futuro…” : Inter, Mourinho APRE AD UN RITORNO – In attesa del derby di stasera contro il Milan, arrivano importanti dichiarazioni per l’Inter, il protagonista è Mourinho in un’Intervista a Telefoot: “Ci sono stati alcuni bellissimi momenti ma anche qualche controversia, ci sono stati momenti non molto belli, ma non mi dispiace per la mia carriera. La Champions con il Porto? Vincere in Europa con un club del tuo paese è stato ...