Morto Gualtiero Marchesi | ultim' ora

Morto a Milano lo chef Gualtiero Marchesi : Milano - E' Morto a Milano Gualtiero Marchesi , chef italiano tra i più famosi al mondo. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Aveva 87 anni. Titolare del ristorante 'Il Marchesi no', aveva ...

Lutto nel mondo della cucina : è Morto lo chef Gualtiero Marchesi : E' morto a Milano Gualtiero Marchesi , chef italiano tra i più famosi al mondo . Aveva 87 anni. Titolare del ristorante "Il Marchesi no", aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze. Il decano ...

Gualtiero Marchesi Morto - addio al “re” della cucina italiana. Aveva 87 anni : Gualtiero Marchesi , chef italiano tra i più famosi al mondo e riconosciuto come il “re” della nostra cucina , è morto a Milano a 87 anni . Titolare del ristorante Il Marchesi no, Aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze. Il decano degli chef Aveva lasciato nell’ottobre scorso il rettorato di Alma, la Scuola Internazionale di cucina Italiana dove si insegna il mestiere del cuoco e del pasticcere. Lo scrittore Paolo ...

Milano - è Morto lo chef Gualtiero Marchesi - primo ?tre stelle? in Italia : È morto a Milano Gualtiero Marchesi, chef Italiano tra i più famosi al mondo, il primo in Italia a ottenere le tre stelle Michelin nel 1986. Lo si apprende da fonti vicine alla...