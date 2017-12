Morto Gualtiero Marchesi | decano degli chef d' Italia

Lutto nel mondo della ristorazione : è Morto lo chef Gualtiero Marchesi : E' morto a Milano Gualtiero Marchesi, chef italiano tra i più famosi al mondo. Aveva 87 anni. Titolare del ristorante "Il Marchesino", aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze. Il decano ...

Gualtiero Marchesi Morto - addio al “re” della cucina italiana. Aveva 87 anni : Gualtiero Marchesi, chef italiano tra i più famosi al mondo e riconosciuto come il “re” della nostra cucina, è morto a Milano a 87 anni. Titolare del ristorante Il Marchesino, Aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze. Il decano degli chef Aveva lasciato nell’ottobre scorso il rettorato di Alma, la Scuola Internazionale di cucina Italiana dove si insegna il mestiere del cuoco e del pasticcere. Lo scrittore Paolo ...

