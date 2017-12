Monster Hunter World : pubblicati nuovi video gameplay dedicati alla quest del Nergigante : Tra i titoli di maggior peso in uscita nel 2018 troviamo Monster Hunter World, il gioco targato Capcom che approderà su PlayStation 4, Xbox One e PC, del quale sono stati rivelati poco fa i dettagli relativi alla longevità della storia principale.Oggi si torna a parlare di Monster Hunter World grazie alla condivisione in rete di alcuni video di gameplay, riportati da Gematsu, che ci offrono uno sguardo alla quest dedicata al Nergigante, il ...

Monster Hunter World : il producer Ryozo Tsujimoto ci svela la durata della storia principale : Il 2017 volge ormai al termine e, con le tante uscite di peso, i giocatori possono ritenersi soddisfatti di quest'anno videoludico, ma il 2018 in arrivo sembra proprio non sarà da meno, già a partire dal mese di gennaio, il nuovo anno vedrà la pubblicazione dell'atteso Monster Hunter World.Il gioco, che tornerà in beta dal 22 dicembre fino al 26 dicembre, approderà su PS4 e Xbox One il 26 gennaio e nuovi interessanti dettagli invadono la rete, ...

Monster Hunter : World - open beta per PS4 in programma a dicembre : Dopo una breve beta in esclusiva per PS Plus la scorsa settimana, Capcom terrà nuovamente una beta per Monster Hunter: World, riporta Gematsu.La nuova beta è programmata per il 22 dicembre e si terrà fino al 26 dicembre, per quanto riguarda la piattaforma invece si parla anche questa volta solo di PS4, almeno per il momento.Potremo procedere al pre-download della beta a partire dal 18 dicembre, mentre se abbiamo ancora il client della precedente ...

Valanga di nuovi video per Monster Hunter World mostrano creature e ambientazioni : Mentre i giocatori aspettano la prossima beta di Monster Hunter World, Capcom ha rilasciato una lunga serie di video gameplay e trailer per mostrare il lussureggiante ecosistema del gioco. I trailer fanno parte di una serie che mostrano le diverse ambientazioni in un mondo più connesso. Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio per PS4 e Xbox One (su PC uscirà ma non c’è una data), manca davvero poco e i giocatori dovranno pazientare un po'. ...

Torniamo ad esplorare il mondo di Monster Hunter World in una serie di video : L'uscita dell'atteso Monster Hunter World si avvicina e, ultimamente, sono comparse in rete interessanti informazioni sul gioco targato Capcom relative alle taglie e alle microtransazioni, le quali serviranno solamente alla personalizzazione estetica del proprio personaggio.Monster Hunter World, come probabilmente saprete, arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 26 gennaio 2018, quindi manca ancora un po' di tempo prima dell'uscita ma, ...

Monster Hunter World : saranno presenti microtransazioni - ma solo per personalizzare esteticamente il personaggio : Di questi tempi l'argomento delle microtransazioni ha concentrato molto l'attenzione su di sé, dopo il famoso caso relativo a Star Wars Battlefront II, come ormai saprete, si è accesa una forte discussione all'interno della community. Ora arriva una notizia, comparsa su Reddit, dove vengono confermate le microtransazioni anche per Monster Hunter World.Ebbene, gli acquisti saranno presenti anche nell'atteso gioco, ma, fortunatamente, questi non ...

Monster Hunter World : svelati alcuni dettagli sul sistema delle taglie : Uno dei titoli più attesi dai giocatori per il 2018 è sicuramente Monster Hunter World di Capcom, l'"hunting game" recentemente protagonista della PlayStation Experience che sarà progressivamente arricchito dall'arrivo di nuovi mostri attraverso aggiornamenti gratuiti.Oggi Monster Hunter World torna sotto i riflettori grazie a delle interessanti informazioni condivise da Famitsu e riportate da Gematsu, che si focalizzano sul sistema delle ...

Nuovi mostri di Monster Hunter : World arriveranno attraverso aggiornamenti gratuiti : Tra i vari protagonisti della PlayStation Experience 2017 è doveroso menzionare Monster Hunter: World, il titolo di Capcom che si è mostrato nel nuovo trailer proprio all'importante evento di Sony. Il gioco è sicuramente uno dei più attesi dai giocatori e oggi arrivano interessanti novità. Infatti, come riporta Gematsu, Monster Hunter: World si arricchirà in seguito al lancio di Nuovi mostri attraverso degli aggiornamenti gratuiti, la conferma è ...

Monster Hunter : World si presenta con un nuovo trailer alla PlayStation Experience : Il prossimo Monster Hunter in arrivo per console casalinghe e PC sta alzando la posta in gioco dell'amata serie videoludica, con l'intento di divertire giocatori nuovi e vecchi da qui ai prossimi anni a venire, secondo Dualshockers.E non possiamo che essere d'accordo: durante la cerimonia di apertura del PlayStation Experience 2017 Capcom ha lanciato il nuovo trailer di Monster Hunter World, e non possiamo che rimanere colpiti dall'impegno del ...

Monster Hunter : World si presenta con un nuovo trailer al PlayStation Experience : Il prossimo Monster Hunter in arrivo per console casalinghe e PC sta alzando la posta in gioco dell'amata serie videoludica, con l'intento di divertire giocatori nuovi e vecchi da qui ai prossimi anni a venire, secondo Dualshockers.E non possiamo che essere d'accordo: durante la cerimonia di apertura del PlayStation Experience 2017 Capcom ha lanciato il nuovo trailer di Monster Hunter World, e non possiamo che rimanere colpiti dall'impegno del ...

Monster Hunter World : la beta rivela le opzioni grafiche presenti su PS4 Pro : Oggi Capcom ha reso disponibile al pre-load la beta di Monster Hunter World, riferisce Dualshockers.Sia sugli store statunitensi che in quelli europei è possibile scaricare ed installare la beta del gioco, e nonostante non si possa ancora giocare, il semplice avvio del gioco rivela una serie di dettagli piuttosto interessanti.Prima di tutto ci viene chiesto di selezionare la lingua separatamente tra parlato e testo: il testo ha le lingue ...

Monster Hunter World - prova : Nonostante sia più volte giunta anche sulle console casalinghe, oltre che su PC per una versione online mai arrivata dalle nostre parti, la serie di Monster Hunter ha sempre fondato le sue fortune sui capitoli portatili: prima su PSP e poi su Nintendo 3DS.Questo ha reso la serie, in particolare in Giappone, un vero e proprio fenomeno sociale al pari di Pokémon, ovvero uno di quei pochi giochi capaci di rompere l'abituale guscio di diffidenza dei ...

Monster Hunter : World - ecco i dettagli della beta su PlayStation Plus : Capcom ha comunicato i dettagli della beta esclusiva di PlayStation 4 per Monster Hunter: World.Come riporta Gematsu, la beta avrà luogo a partire dal 9 dicembre, per poi terminare il 12 dello stesso mese.Come possiamo leggere nel comunicato Capcom, nella beta potremo intraprendere tre quest che si slegano tra due ambienti del gioco. Completando ogni quest si potranno inoltre ottenere oggetti bonus per il gioco completo, basta solo utilizzare lo ...

Alla scoperta del mondo di Monster Hunter World in una nuova serie di video : Capcom continua a pubblicare interessante materiale dedicato al suo atteso Monster Hunter World, il titolo che, a quanto pare, offrirà un'esperienza di gioco "flessibile", adatta ai fan storici della serie e a coloro che si avventureranno per la prima volta nel gioco.Gli sviluppatori hanno condiviso in rete una nuova serie di video, riportati da Gematsu, che ci permettono di scoprire il mondo di Monster Hunter World:Vi ricordiamo che Monster ...