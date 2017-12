Miracolo in via delle Pinete - regalo di Natale per gli inquilini delle roulotte : Marina di Carrara - Alla vigilia di Natale, gli inquilini delle roulotte di via delle Pinete hanno ricevuto una lieta sorpresa: ieri 24 dicembre, su suggerimento di Flavio Franciosi , gli ex membri ...

Avellino - Miracolo di Natale in ospedale : salvati mamma e bebè gravi : Il miracolo di Natale, quest'anno, non è stato sulla 34esima strada come nel famoso film ma alla casa di cura Manzoni di Avellino, dove una 45enne incinta è stata salvata nonostante una rottura ...

Natale - perché diffidare delle diete Miracolose : (Foto: Pixabay) Natale. Tempo di regali, di giochi, di condivisione. Ma anche di pranzi, cene e spuntini continui. E quindi di chili in più. Tanto che, come di consueto, anche quest’anno si moltiplicano, nel periodo prenatalizio, consigli e raccomandazioni su come prepararsi alle abbuffate, arrivando più asciutti possibili al cenone per cercare, quantomeno, di limitare i danni. Ma attenzione a facili miraggi: le le diete che promettono ingenti ...

Natale - perché diffidare delle diete Miracolose : Un esperto ci spiega come riconoscere le diete di Natale farlocche e come mangiare correttamente in vista delle abbuffate natalizie

Il Miracolo di Natale del Bristol City : beffa lo United a 50 secondi dalla fine : Dopo il gol segnato al Milan al 95esimo dal portiere del Benevento Alberto Brignoli siamo quasi abituati ai miracoli nel calcio. Anche la League Cup (la Coppa di Lega inglese) ne ha regalato uno ieri ...

Nicolas sta bene : il Miracolo di Natale : Ha il nome di Nicolas, pesa poco più di tre chili e seicento grammi e sta bene, il miracolo di Natale e della medicina. Il piccolo è nato ieri sera al Sant’Anna di Torino da una mamma salvata lo scorso ottobre, al sesto mese di gravidanza, da un gravissimo e rarissimo melanoma oculare, patologia che in questa sede colpisce meno dello 0,4% delle pazienti affette da melanoma in gravidanza. Nelle forme più gravi può non solo essere causa di nascita ...

Nicolas sta bene - il Miracolo di Natale : Ha il nome di Nicolas, pesa poco più di tre chili e seicento grammi e sta bene, il miracolo di Natale e della medicina. Il piccolo è nato ieri sera al Sant'Anna di Torino da una mamma salvata lo ...

Fabio Fazio - Miracolo di Natale : Che tempo che fa al 15% di share. Merito di Lewis Hamilton? : Potremmo chiamarlo 'il miracolo di Natale'. Già, perché Fabio Fazio , all'ultima puntata di Che tempo che fa prima della pausa per le feste, riesce a centrare uno dei migliori risultati della stagione ...

Niente cassa integrazione per i lavoratori Melegatti : il «Miracolo» di Natale : Il Natale italiano non poteva avere una storia con un finale più bello. L’azienda Melegatti di Verona, che con il suo pandoro è diventata per eccellenza il simbolo delle festività natalizie, ha ritirato la cassa integrazione. Era stata annunciata pochi giorni fa dai vertici e aveva gettato nello sconforto i suoi dipendenti, già colpiti dalla mancanza di uno stipendio da agosto e timorosi di perdere definitivamente il posto di lavoro. Dopo ...

"Miracolo Natale" - Melegatti ritira Cig : 12.50 Marcia indietro sulla Cassa integrazione alla Melegatti. Vista la domanda di Pandoro dei consumatori,saranno prodotti altri 5.000 pezzi. I dolci saranno venduti direttamente nello spaccio di San Giovanni Lupatoto (Vr). Il ricorso alla Cassa integrazione era stato annunciato una settimana fa. Soddisfatto il sindacato:"Ora ci aspettiamo un piano serio e affidabile, all'altezza della storia e delle potenzialità del marchio" afferma la Fai ...

Melegatti - piccolo 'Miracolo' di Natale : i clienti vogliono i panettoni - rinviata la cassa integrazione : L'hanno già ribattezzato "il miracolo di Natale". Perchè la cassa integrazione della Melegatti, nota azienda produttrice degli omonimi panettoni, è stata per lo meno rinviata. La marcia indietro ...

Melegatti - piccolo "Miracolo" di Natale : i clienti vogliono i panettoni - rinviata la cassa integrazione : L'hanno già ribattezzato "il miracolo di Natale". Perchè la cassa integrazione della Melegatti, nota azienda produttrice degli omonimi panettoni, è stata per lo meno rinviata. La marcia indietro infatti sulla cassa integrazioneè stata decisa dopo una riunione dei commissari, l'avvocato Bruno Piazzola e il commercialista Lorenzo Miollo. La richiesta dei consumatori per i panettoni (gli ultimi erano previsti per il 12 ...

Miracolo di Natale per la Melegatti : ritirata (per ora) la cassa integrazione : L'ultimo pandoro della Melegatti doveva essere sformato il 12 dicembre. Ma la produzione nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto è ripresa oggi, in extremis. Il 'Miracolo di Natale' della ...

Melegatti - "Miracolo di Natale" : ritirata la cassa integrazione : Niente cassa integrazione in Melegatti. Vista la domanda dei consumatori a sostegno del marchio storico veronese, è...